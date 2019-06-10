【2020大選】國民黨正式公布初選5人名單　月底辦首場政見發表會

國民黨副主席曾永權今天（10日）正式公布黨內總統初選5人名單，分別為前新北市長朱立倫、前台北縣長周錫瑋、孫文學校總校長張亞中、鴻海董事長郭台銘及高雄市長韓國瑜。 根據程序，首場政見電視發表會將於本月25日在高雄舉行，7月5日至15日舉辦民調，7月16日宣布民調結果。

國民黨10日正式公布黨內總統初選5人名單，分別為前新北市長朱立倫（中下）、前台北縣長周錫瑋（左下）、孫文學校總校長張亞中（右下）、鴻海董事長郭台銘（右上）及高雄市長韓國瑜（左上）。（資料圖片）

有關政見電視發表會，曾永權指第一場於本月25日在高雄舉行，主題是經濟、財政、環境、能源；第二場於本月29日在台中舉行，主題是青年、社會、文化及教育；最後一場於7月3日在台北舉辦，主題為憲政、外交、兩岸及國安。

曾永權又表示，將於7月5日至15日舉辦民調，隔天16日宣布民調結果，並於7月17日提報中常會，7月28日提報全國黨代表大會，通過總統提名人選。以上都是依照中常會通過的特別辦法及作業時程辦理。

曾永權指，黨中央一貫的立場是希望透過黨內公平、公正的初選機制，推出最強、最有勝選希望的總統參選人。他再次呼籲各參選人的支持者，要本著良性競爭、口不出惡言的原則，進行一場君子之爭的初選，莫讓他人漁翁得利。

（中央社）