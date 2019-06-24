【2020台灣大選】親綠最新民調：韓國瑜郭台銘柯文哲都輸給蔡英文

民進黨已決定由現任總統蔡英文代表黨競逐2020台灣總統大選，而國民黨則會在七月中確定人選。 台灣民意基金會今天（24日）公布最新2020大選民調，顯示若是蔡英文、高雄市長韓國瑜、台北市長柯文哲三強對決，蔡英文以36.9%的支持度，領先韓國瑜的29.4%及柯文哲的27.5%。 至於若是蔡英文、柯文哲及鴻海前董事長郭台銘對決，蔡英文仍以35.5%支持度，勝過柯文哲的28.1%及郭台銘的26.1%。

分析指蔡英文的聲望在6月再度提升，原因之一是香港的反修訂《逃犯條例》等事件影響。圖為蔡英文早前在Facebook上發布的圖畫，以聲援香港的反修訂《逃犯條例》運動。（蔡英文Facebook／爵爵&貓叔）

這次民調也進行蔡英文聲望調查，顯示今年六月蔡英文總統聲望達47.7%，贊成蔡處理政事方式的人連續兩個月大幅提升，不贊同的明顯下降。台灣民意基金會董事長游盈隆分析，蔡英文的聲望在6月再度提升，能在短期急遽竄升主要有兩大原因，分別為勝出黨內初選衍生的「西瓜偎大邊」效應及鞏固領導中心效應，至於外部原因則是香港反修訂《逃犯條例》等事件影響。

民調也對國民黨黨內總統初選的五位參選人進行互比，顯示郭台銘支持度29.0%、朱立倫26.7%、韓國瑜26.4%、周錫瑋2.3%，張亞中0.5%。韓國瑜支持度排名第三，郭台銘、朱立倫分居一、二。

對於韓國瑜每周造勢，但民調卻不升反降，朱立倫表示造勢可能造成對立的副作用。圖為韓國瑜本月1日出席在台灣總統府前凱達格蘭大道舉行的造勢大會。（聯合新聞網）

朱立倫：蔡英文領先是警號

對於韓國瑜每周造勢，但民調卻不升反降，朱立倫表示，造勢有好處但要適可而止，畢竟勞民傷財，還可能造成對立的副作用。他也提醒，在政黨對比方面，蔡英文都明顯領先郭、韓，這才是國民黨的最大警號。

朱立倫強調，「不要贏了初選丟了大選」。在初選過程中，國民黨的政黨支持度一直在下降，主力候選人一直在受傷。朱立倫也再度呼籲黨內團結才有可能勝選，因為事實上「團結還不一定會勝選」，蔡英文民調一直往上升，絕對不能輕視她的耐力跟戰鬥力，如果團結都不能勝選，互相傾軋的話一定會造成很大的傷害。

（聯合新聞網）