【2020大選】獲民進黨提名競選連任　蔡英文：總統勝選　立委過半

蔡英文贏得民進黨內初選，民進黨中執會今天（19日）下午通過提名蔡英文代表民進黨參選2020總統選舉。 蔡英文赴民進黨中央向中執委致意並發表談話，她表示一定全力以赴，使命必達。提出2020的選戰目標「總統要勝選，立委一定要過半」。

民進黨中執會19日正式通過總統蔡英文（前左4）為 2020年第15任總統提名候選人，蔡英文赴民進黨中央向中執委致意後發表談話，一同振臂、呼口號打氣。（中央社）

綜合台媒報道，蔡英文在講話中更特別提到年輕世代。她說，在這次初選過程中，我們必須去認知到一件事，「年輕世代的需求跟要求，我們一定要回應」。在現代的民主政治和民主競選當中，必須將聲量化為組織力量，也必須把組織力量化為聲量，才會集合最大的支持力量，「這之間的關鍵中的關鍵，就是年輕世代的力量」。蔡英文表示，希望在這個選戰的過程中，跟將來執政的過程中，能夠爭取到更多年輕的力量來支持。

蔡英文指出，「2020的選戰，我們的目標很清楚，就是總統要勝選，立委一定要過半」，蔡英文說，只有勝選，才能繼續維護台灣的民主自由，捍衛執政的價值與改革的成果。更重要的是，鞏固主權，這是必須要承擔、一定要承擔，也一定會成功的任務。

此外蔡英文晚間繼續透過fb向辣台派喊話，「我一直堅持1加1一定大於2，你們都是那個最重要的1。請加入我們，一起向前，守護台灣」。