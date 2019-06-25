台氣象衛星「福衛七號」在美發射升空　蔡英文：將貢獻國際社會

台灣的氣象衛星「福爾摩沙衛星七號」（簡稱「福衛七號」）今天（25日）在美發射升空。「福衛七號」接續2006年發射的「福衛三號」，由6顆微衛星組成，預計於太空中執行5年任務，主要進行全球氣象預報、氣象變遷研究及電離層動態監測。 台灣總統蔡英文在位於新竹市的國家太空中心觀禮。她表示，台灣未來每年將發射一枚新的衛星，「台灣因為福衛七號的存在，將對國際社會作出最大貢獻。」

主推進器回收失敗墮海

福爾摩沙衛星七號是台美近10年來最大的科技合作項目，原本預定台北時間今天上午11時30分在美國佛州甘迺迪太空中心，搭乘SpaceX獵鷹重型（Falcon Heavy）火箭發射升空，不過由於SpaceX準備程序延遲，發射台有些問題要排除，延至台北時間下午2時30分發射升空。

火箭升空後，側推進器順利分離並成功回收，第二節火箭亦成功點燃；可惜約11分20秒後，主推進器回收失敗，墮入海裏燃成火球；但福衛七號衛星預計今晚9點可以順利繞過台灣上空。

蔡英文25日下午前往位於新竹的國家太空中心，觀看福衛七號發射直播，與美國在台協會（AIT）處長酈英傑（前左2）握手致意。（中央社）

蔡英文：見證台太空科技在世界發光發熱

蔡英文表示，今天是福衛七號發射升空的日子，亦是台灣太空發展的里程碑，兩年前福衛五號升空已經應證台灣太空的自主研發能力，現在更見證台灣太空科技在世界發光發熱。

她又指，這組衛星是台灣和美國最大型的合作計劃，將接替福衛三號成為「太空中最精準溫度計」2.0版，不受陸地、海洋限制，不受天候影響，發揮最強大的監測功能，將觀測到的氣象資料分享全世界，無論是對於防災減災或環境永續發展，台灣都會因這顆衛星而對國際社會作出最大貢獻。

美國在台協會執行理事羅睿智表示，這是美台科學家的合作，亦是美台全面關係的重要指標。（中央社）

AIT：美台全面關係的重要指標

美國在台協會執行理事羅睿智周一（24日）晚間受訪表示，福衛七號發射是美台科學家的合作，亦是美台全面關係的重要指標，在台灣關係法40年之際，這項合作具有重大意義。

美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）環境衛星和資訊服務主任塔拉特（Elsayed Talaat）在甘迺迪太空中心接受訪問時則表示，和台灣從福衛三號開始試驗性合作，然後逐步擴大合作項目，為美國預測系統進展帶來貢獻。此次的福衛七號發射，搭載更為敏銳的儀器，希望能更深入探測，未來能提供更準確的預測。

至於未來是否會有其他合作項目，他表示，福衛三號是個長達5年的計劃，因系統精良，得以延長使用，接棒的福衛七號當然亦能同樣長時間偵測，使用年限能超過預估年限，並讓科學家得以更為精準地掌握區域的動態變化。他還期望未來能促進美國與台灣有更多合作。

（中央社／科技新報）