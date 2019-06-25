高雄溫州小三通今首航？　陸委會駁「騙局」：意圖製造發大財假象

台灣高雄市長韓國瑜的「發大財」政見一直頗為引人注目，市觀光局長潘恆旭今天（25日）參加「高雄旗津⇋溫州洞頭小三通首航典禮」，並致詞說「遇水則發，希望藉由小三通讓高雄發大財、溫州發大財」。 不過由於兩岸「小三通」過去只限台灣的離島金門、馬祖與大陸福建之間，因此高雄旗津港、浙江溫州是否真的實施「小三通」航運，引起不少台灣網民質疑。 對此，台灣陸委會下午發布新聞稿，強調「高雄、溫州小三通首航」是一場大騙局，更指相關做法「意在製造發大財假象，挑戰中央在兩岸事務的權責」。

「高雄旗津⇋溫州洞頭小三通首航典禮」今天舉行。（國民黨立委黃昭順Facebook）

多間台灣傳媒報道，高雄市旗津區至浙江溫州市洞頭區三盤港口岸的航班，今天舉行首航典禮。報道引述「上和海運公司董事長」李文忠說，溫州大力推廣小三通航線，樂意藉此機會支持這航線。此航線是便利台灣農漁特產品、食品、加工類，以及原物料的運輸。希望藉此帶動小三通，讓貨物更方便進入大陸，簡化過關程序。

不過有台灣網民得知消息後就憂慮，「甚麼時候不通，偏要挑非洲豬瘟蔓延的敏感時刻通？這不是挖洞給自己跳嗎？」亦有網民發現上和海運公司已於本月12日解散，且剛好在去年的今日（6月25日）上午，「永順二號」在台中港被抓到走私大陸煙，今天卻出現在首航名單中。台灣的航港局亦火速澄清，稱目前沒有接獲相關申請，而溫州洞頭亦不是小三通的法定港口。

高雄市觀光局長潘恆旭（圖右上、左下）出席典禮。（合成圖／Facebook：只是堵藍）

陸委會：若違規將依法嚴厲懲處​

對於高雄溫州小三通首航一事，台灣陸委會在新聞稿中指出，這是政治操作的欺騙作為，「意圖為地方營造發大財的假象，漠視國家主權，挑戰中央政府在兩岸事務的權責，大陸委員會嚴厲譴責」。

陸委會表示，高雄旗津及溫州洞頭均非小三通港口，依法並無小三通的可能性，即使經金門、馬祖再航行至大陸，亦不會停靠溫州洞頭。若台灣或大陸船舶非經許可載運貨物或人員往來兩岸，涉違反兩岸航運、貨物進出口和人員往來相關規範，將依法嚴厲懲處。

陸委會指出，高雄市府人員向該會表示，市府觀光局潘恆旭局長等人僅為受邀參加活動，該活動與市政府無關。陸委會還提醒高雄市府，「中華民國只有一個，發大財要先顧好主權，不能違法亂紀，兩岸直航是中央職權，地方政府不得侵犯」。

高雄市府籲尊重地方職權 勿「抹黑抹紅」

高雄市政府稍晚亦發出聲明，強調是次首航典禮為私人公司的個別行為，與高雄市政府完全無關。市府觀光局長潘恆旭是應民間友人邀請，以個人名義禮貌性參加，並非代表市府，市府相關局處無涉協辦單位，更不是主辦單位。

聲明強調市府與該案無關，呼籲陸委會做到中央地方職權互相尊重，不要因為政治原因一再抹黑抹紅高雄市府。

（綜合報道）