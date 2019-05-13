【有片】韓國瑜拒答議員質詢喊「高雄發大財」　民進黨：藐視市民

台灣高雄市長韓國瑜日前在市議會表現屢引發爭議，先是接受議員質詢有關自貿區議題時，頻頻以「高雄要發大財」回應。他今天（13日）接受質詢時則連續拒答多個問題，僅喊出「高雄發大財」，並要求各市政機關首長代為回答。 民進黨發言人李晏榕今天（13日）透過新聞稿指出，韓國瑜面對議員質詢時，常以有色眼光看待，選擇性拒絕回答，不但有違行政立法權責制衡的關係，更違背民主政治的價值。

韓國瑜在市議會拒答議員質詢，遭民進黨指責。（資料圖片／ETtoday）

韓國瑜上午到議會進行市政總質詢，民進黨高雄市議員林智鴻質詢時，一連準備了20多道題目，要韓國瑜作答，題目包括最北行政區、龍成宮拜哪尊神明、哪部電影來高雄取景等。

韓國瑜不滿說，「你這樣像小孩子一樣，大方向我一定回答。」並把林的題目分別讓相關局處長回答。但林智鴻仍不死心，每問一題，還是點名韓國瑜一次，韓回：「你問一加一我也不會回答」、「又不是小學生！」。

但林智鴻不屈不撓，仍連問22題，韓國瑜除了每次都回請相關局處長回答，還會故意加喊一句「高雄發大財」。

民進黨發言人李晏榕傍晚發布新聞稿，指出「民進黨對韓國瑜市長無視議員監督，以及藐視議會監督的行為，表達最嚴厲的譴責，呼籲韓國瑜市長多用心於市政，誠懇面對市議員的民主監督」。

新聞稿又指，基於民主及責任政治原則，議員質詢的問題只要未超出市政府施政或被質詢者職掌範圍，被質詢者就應就職責範圍回覆。韓國瑜拒絕回覆問題，還語帶戲謔地應對，有損高雄市長的格局與職責，是藐視高雄市民，更讓認真於市政的高雄市政府文官們蒙羞。

高雄市長韓國瑜13日在市議會質詢結束後受訪表示，很多市議員剪接質詢影片時，或多或少要把市長變成丑角一樣。為方便他們剪接，所以答詢後都說，「高雄發大財」。（中央社）

韓國瑜：希望議員提出建設性意見

對於今天上午在議會回答問題的表現，韓國瑜受訪指出，「因為很多議員會剪接，把10分鐘質詢剪接成幾秒鐘、幾十秒鐘，或多或少把韓國瑜變成小丑一樣。」他為了方便議員剪接，所以每次答覆都會加上「高雄發大財」，「這樣他們剪接來消遣我、窩囊我會更方便，我提供他們更方便的素材。」

韓國瑜指出，希望議員提出真正有建設性的意見，像林智鴻議員提出治安問題，他就立刻慎重回答，代表對治安的重視。至於要求局長代為回答，他認為每個局長都各有職掌，是有機的結合，市長掌握大方向、大趨勢，每個局處執行自己的計劃，這才是健康的議會、健康的市政府。

（綜合報道）