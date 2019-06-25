【2020台灣大選】郭台銘：「今日香港明日台灣」是沒志氣的說法

國民黨總統初選首場政見會今晚（25日）在高雄國際會議中心舉行。郭台銘、韓國瑜、朱立倫、周錫瑋及張亞中5位參選人，針對憲政、外交、兩岸及國安4大議題正式交鋒。 郭台銘在發言時表示，自己是「最強外掛」，他來了，台灣就要不一樣。他又批評民進黨在香港《逃犯條例》修訂一事上大造文章，「今日香港，明日台灣」是沒志氣，自我矮化的說法。

郭台銘表示，「今日香港明日台灣」是沒志氣的說法。（中央社）

郭台銘表示，自己懂經濟、產業、國際，懂得發展要有經濟的戰略高度，有魄力做正確決策，有執行力把決策做到最好，「我來了，以後就要不一樣！」

郭台銘指，兩岸一定要和平，和平要有共識。九二共識，一中各表，重點在「各表」，沒有「各表」，就沒有共識。香港「反送中」之後，民進黨大作文章，說「今日香港，明日台灣」，而這是沒志氣，自我矮化的說法。「一國兩制」從來就不適用於台灣，他又說自己「最尊敬的蔣經國總統」早在1982年就說過「反對一國兩制」。「我郭台銘做總統，向大家保證，一國兩制絕對不會在台灣發生。」

在外交方面，郭台銘自言擁有與多國領袖之間的個人交情，是「中華民國的最強外掛」。而在防務上，捍衞主權以及自由民主的制度是總統的責任，「我們不怕打，不畏戰，但為了人民我們更應該避免打，避免送我們的孩子上戰場。」