【年薪最高45萬】南航在台灣首招空服員　2255人報名72人通過面試

兩岸定期航班開航10周年，中國南方航空今年首次在台灣招聘空服員。在23日至25日，南航共收到2255份履歷。經英語能力、服務意識和綜合素質考察，最終72名應聘者脫穎而出，通過面試，後續還需要通過體檢、培訓等環節，均合格後才能最終被錄取。 據悉，南航招募台灣空服員的年薪為新台幣90萬至180萬元（約合港幣23萬至45萬元）。

南方航空今年首次在台灣招聘空服員。（台灣1111人力銀行招聘網站）

據《北京日報》報道，最終通過面試的人員綜合素質較高，外語能力突出，學歷均為大學以上，TOEIC英文考試平均分達703分，800分以上人員占21%。此外，還有部分人員掌握日文、韓文、法文、西班牙文、德文等小語種。

有參加南航面試的台灣女生在網上透露本次考試流程和內容，指初試「絕對不能戴美瞳片，還有假睫毛」，又指複試要求朗讀英文，考官還會要求用中文翻譯英文短文,「這一關會刪50%的考生。」她其後通過了終審，然後參加體檢，並指體檢會檢查身上是否有疤痕，「有看到一位同學手上有刀傷一條條. 她是沒有過體檢真可惜。」

工作待遇一欄列明年薪為新台幣90萬至180萬元。（網上圖片）

報道稱，首批台籍空服員將赴廣州進行為期近3個月的乘務初始資格培訓，預計12月開始正式上機飛行。南航將針對台籍乘務員提供完善的薪酬福利和生活保障，為台籍乘務員創造更舒適的工作環境。

據悉，兩岸定期航班開航10年來，作為中國運輸飛機最多、年旅客運輸量最大的航空公司，南航先後開通廣州—台北、鄭州—台北、武漢—高雄等18條台灣航線，每周航班超85架。

海南航空在2017年也曾在台北開展大型招募活動，從1500份求職簡歷中篩選出的700名台灣應聘青年，最後約80人獲得培訓機會。（視覺中國）

兩岸自2003年台商春節包機開始有空運直航，之後陸續推出周末包機、平日包機。2009年8月開始定期班機，南航子公司廈門航空已經在台灣辦過3至4次空服員招募；春秋航空、海南航空也都辦過招募，但是營運規模最大的南航顯得態度特別謹慎，定期航班開航滿10周年，才決定來台招募空服員。

（北京日報、聯合新聞網、中時電子報）