台北數萬人「反紅媒」遊行　國台辦：公然迫害「客觀報道」媒體

台灣時代力量立委黃國昌、網紅「館長」陳之漢周日（23日）在凱道合辦「反紅媒」遊行，包括民進黨、時代力量、社民黨、台灣基進等政黨紛紛出席響應，數萬人走上街頭「拒絕紅色媒體」，矛頭直指旺旺中時媒體集團及旗下的《中國時報》、中天電視等。 大陸國台辦發言人安峰山周三（26日）在例行記者會上表示，這場活動是民進黨政府和一小撮台獨勢力，公然抹黑抹紅、打壓迫害客觀報道的媒體，是一種倒行逆施。

安峰山指出，台北「反紅媒」遊行是公然迫害客觀報道大陸的媒體。（資料圖片）

安峰山說，雖然兩岸已經開放交流30多年，但真正到過台灣的大陸民眾實際上還很少，而大多數台灣民眾亦沒有來過大陸。若要民眾真正去瞭解真實的對方，離不開兩岸傳媒的客觀報道，兩岸媒體和新聞交流的重要性不言而喻。

他指出，民進黨政府和一小撮台獨勢力害怕兩岸走近走好，用「拆橋」、「毀路」的手段阻止兩岸之間相互了解，割裂兩岸同胞的親情紐帶，將那些能夠客觀報道大陸真實情況和支援兩岸關係和平發展的媒體，視作眼中釘、肉中刺，大肆進行抹黑抹紅，煽動圍攻，現在更公然伸出黑手，進行打壓和迫害、升高兩岸對抗。

安峰山強調，這些人的所作所為，遭到兩岸民眾強烈反對和譴責，在兩岸強大民意洪流的沖刷之下，他們的倒行逆施最終會變成歷史的陳蹟。

（國台辦）