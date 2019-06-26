台修法重罰「大陸間諜」　國台辦：蓄意製造兩岸敵意必遭唾棄

在台灣，立法院上周三（19日）三讀通過《國家安全法》修法，未來為大陸發展共諜組織者，刑度最重可判7年以上有期徒刑，得併科5000萬至1億元新台幣罰金，並納入網路間諜行為。總統蔡英文其後也表示，叛台者應該受最嚴厲處分。 對此，大陸國台辦發言人安峰山今天（26日）回應稱，民進黨蓄意製造兩岸敵意，必將遭到兩岸同胞的共同唾棄。

對於蔡英文發言人辦公室稱，台灣通過修訂相關條例，能夠讓台灣的「民主防護網」進一步完整建構，安峰山表示，民進黨當局圖謀製造「一邊一國」，蓄意製造兩岸敵意，升高兩岸對抗，這樣的行徑必將遭到兩岸同胞的共同唾棄。

台灣政論節目主持人黃智賢16日在海峽論壇說，大陸提出一國兩制是「對台灣最大的尊重與體貼」。（中央社）

此外，有記者提到，台灣媒體人黃智賢早前因在海峽論壇上發言支持兩岸統一演講，受到「台獨」分子「攻擊」，而台陸委會也宣稱，將收集資訊依法處分。

安峰山對此表示，「祖國必須統一，也必然統一，這是70年兩岸關係發展歷程的歷史定論，也是中華民族偉大復興的必然要求。」他還說，「和平統一、一國兩制」是充分考慮台灣的現實情況，是實現國家統一的最佳方式，符合中華民族的整體利益和兩岸同胞的共同利益。

安峰山指出，民進黨當局肆意打壓、迫害反對「台獨」、主張統一的團體和人士，這樣的行為不得人心，也勢必引起兩岸民眾的強烈憤慨，對此予以強烈譴責。

（澎湃新聞、海外網）