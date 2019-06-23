台北「反紅媒」遊行矛頭直指中時　蔡英文：社會憂慮媒體被滲透

在台灣，網絡紅人「館長」陳之漢與時代力量立委黃國昌組織的「反紅媒」遊行周日（23日）下午正式上演，矛頭直指旺旺中時媒體集團及旗下的《中國時報》、中天電視等，號召「拒絕紅色媒體、守護台灣民主」。 台灣總統蔡英文上午接受訪問時談及這場遊行，指活動代表「台灣社會對中國滲透到台灣媒體的憂慮」，相信能由此提高台灣社會的警覺。

遊行發起人館長（左）及立委黃國昌（右）。（直播截圖）

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遊行今天下午在凱達格蘭大道登場，許多民眾冒雨參加，現場湧進大量人潮。為維護現場活動安全及週遭交通疏導管制，台北市警方出動220名警力應對，但就未對現場活動人數進行估算。

台灣總統蔡英文今天出席活動後接受傳媒訪問時談及「反紅媒」遊行，她感謝館長和所有發起這項活動的人，又指台灣社會面臨的威脅不僅是傳媒遭受滲透，很多國安事務亦是台人高度關注的議題，因此政府這幾年來持續強化國安工作，例如今年以來通過很多法案，包括國安法修正案、機密資訊保護的法令等。

蔡英文又稱，政府為處理錯假消息，正透過立法和行政雙管齊下，強化執法，以更堅實的法律基礎和國際合作，強化處理錯假消息，一起把錯假消息從台灣社會移除。

發起遊行人士之一是台灣的連鎖健身房創辦人、網絡紅人「館長」陳之漢。（館長直播截圖）

館長自爆損失上億 「恐消失在直播界」

不過，這場遊行的發起人之一「館長」陳之漢日前在直播中表示，因為舉辦這個遊行，大批廠商以不願得罪大陸市場為由，取消和他的合作，令他已損失上億新台幣，甚至可能因此消失在直播界，無奈反問「我做錯了甚麼？」

館長提到，他是在保護自己熱愛的土地，卻沒想到商人都因怕影響大陸市場，紛紛取消合作，嚴重影響他個人的收入，甚至連遊行要用的音樂，亦沒有唱片公司願意出租版權，自己花了一堆成本、欠了許多人情，只希望能把遊行辦好，卻發現對如此吃力不討好。

《中時》刊文駁遊行實為反民主

台灣旺旺中時媒體集團旗下的中天電視、《中國時報》，日前被指對香港反《逃犯條例》示威鮮少報道及支持修例的立場鮮明。此外，《中國時報》官網近期疑似遭到大陸的防火長城封鎖，隨後撤下所有六四事件相關報道，引發台灣網民撻伐。時代力量立委黃國昌還向通訊傳播委員會要求撤銷中天電視的牌照。

另一方面，民進黨立委則開始推動「外國代理人登記制度」立法，管制「境外勢力利用民主自由的權利，干預國內社會、經濟等各層面，進行廣泛滲透、分化、破壞等問題」，建構登記制度以規範境外代理人於台灣為其政治目的，而影響台灣政府部門運作的行為。

旺旺中時媒體集團旗下的《中國時報》就一連刊載數篇評論文章，駁斥遊行實為一場侵害言論自由與媒體自主經營權利的反民主活動。

文章援引前中央社董事長陳國祥指，將紅色傳媒界定為「外國代理人」，而要它「滾出台灣」，侵犯憲法及法律保障的人民信仰與言論自由權利，認為即使在香港，一些受中共支配的左派媒體亦已經營半個多世紀，從未聞港人要其「滾出香港」，質問「難道台灣連『一國兩制』下的香港都不如？」

（綜合報道）