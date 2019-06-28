與韓國瑜誕私生女？　「新莊王小姐」交親子鑑定報告證與前夫所生

美麗島電子報董事長吳子嘉早前爆料，稱高雄市長韓國瑜與「新莊王小姐」有婚外情，兩人更有一個私生女。韓國瑜否認，並提告吳子嘉妨害名譽。 台北地檢署連日偵查，日前傳召「新莊王小姐」作證，她主動提供一份與前夫所生兒女的親子鑑定報告，證明女兒並非與韓國瑜所生。

美麗島電子報董事長吳子嘉（圖）早前爆料，稱高雄市長韓國瑜與「新莊王小姐」有婚外情。（聯合報）

吳子嘉早在政論節目上爆料，稱韓國瑜在出任台北農產運銷公司總經理期間，經常到新莊王小姐住處「過夜」，有段十年的婚外情，兩人更有一女，由現任高雄輪船公司董事長黃文財負責送生活費。

韓國瑜認為吳的指控「完全是謊言抹黑」，上月31日赴台北地檢署控告吳涉嫌妨害名譽。6月4日下午，台北地檢署首度傳喚吳子嘉到庭，偵訊近5小時。吳子嘉期間聲請傳喚黃文財、新莊王小姐等4人作證。

強調兩人只是牌友 並無特殊情感關係

台媒《聯合報》報道，檢方選擇傳喚新莊王小姐上庭。她強調自己與韓國瑜只是「牌咖」（牌友），並無其他特殊男女情感關係；又稱私生活被捲入公眾讓她感到非常困擾，擔心出門遭人指指點點。

報道又指，她為徹底粉碎不實謠言，決定帶著17歲及18歲的兒女到醫院做親子鑑定。DNA鑑定報告顯示兩人是她與前夫所生，期盼司法可以盡快還她清白。

（聯合報）