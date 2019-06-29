政論節目正式停播　黃智賢批民進黨打壓：會再開新節目打擊台獨

公開支持「一國兩制」、反對台獨的台灣傳媒人黃智賢，其主持的政論節目《夜問打權》昨日（28日）正式停播。 黃智賢接受內媒採訪時表示，《夜問打權》讓「民進黨很頭痛，只能停我的節目」；同時指出，要再辦新節目打擊台獨，證明台獨沒有辦法打倒她。

節目以公開主張「兩岸統一」和「反對台獨」為核心，多次表示「台灣就是中國人，台灣就是中國的一部分」。（節目內容）

資料顯示，《夜問打權》是台灣中天電視製作的政論談話性節目，2016年7月14日於中天新聞台首播，次年（2017年）3月13日起改於中天娛樂台播出，並改由黃智賢單獨主持。節目以公開主張「兩岸統一」和「反對台獨」為核心，多次表示「台灣就是中國人，台灣就是中國的一部分」。

黃智賢在節目停播後接受內媒《澎湃新聞》訪問。她表示，其節目「讓民進黨很頭痛，只能停播。」又稱節目從開始第一集到現在都面臨打壓，被迫三次更換頻道，有時通過廣告商施壓，或者用行政程序，或者NCC（台灣通訊傳播委員會）罰款。

節目「讓民進黨很頭痛，只能停播」

黃智賢批評，民進黨正在台灣製造一種只有「台獨」言論自由的輿論環境，任何主張兩岸統一的聲音均會被打壓。她又稱民進黨之所以「赤裸裸的打壓」，因為《夜問打權》是所有節目中最強悍的反台獨的，直攻民進黨的核心，讓他們在操作意識形態時會有很大的破口。

黃智賢續指，會開辦新節目打擊台獨，同時證明「台獨沒有辦法打倒我」。她表示，如果台獨打擊成功，那就會鼓勵更多台獨，讓更多的台灣統派灰心喪氣。如果台獨打擊她，卻有更多的人支持她們，這就會讓台獨覺得打擊她，反而激起更多同情，更多支持，更多力量來反台獨。「一個邪惡、錯誤的事，我們怎麼可以讓他們贏呢？」

值得一提的是，黃智賢也不時在節目中提及本港。例如就港府修訂《逃犯條例》引起的爭議，她就在節目上表示，香港年輕人在一國兩制下擁有「上街打警察的自由」，正好「證明一國兩制的成功」：

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（澎湃新聞）