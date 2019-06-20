妹妹黃智賢擁抱「一國兩制」　綠營台南市長黃偉哲Facebook遭洗版

台灣政論節目主持人黃智賢日前在大陸舉辦的「海峽論壇」上，大讚一國兩制是「對台灣最大的尊重與體貼」，此言引起不少台灣網民撻伐，甚至身為民進黨台南市長的哥哥黃偉哲亦受到波及，Facebook被留言洗版要求道歉。 有趣的是，黃智賢曾透露，她的家庭是深綠背景，自己因政治立場與家人迥異，被趕出家門多年。兄妹同為深綠家庭出身，卻有相異的政治立場，引起外界關注。

台灣政論節目主持人黃智賢16日在海峽論壇說，大陸提出一國兩制是「對台灣最大的尊重與體貼」。（中央社）

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香港反對《逃犯條例》示威期間，黃偉哲在Facebook上大力聲援香港市民，不過其妹妹黃智賢就在電視上稱，香港年輕人在一國兩制下擁有「上街打警察的自由」，正好證明一國兩制的成功；又指台媒對於警察動用武力清場的報道不實，認為警察主要使用胡椒噴霧等驅散示威民眾，而使用橡膠子彈亦「不是真的子彈」，不等同於「開槍」。

黃智賢日前又參與大陸主辦的海峽論壇，並且表達「我們這一代要把台灣帶回家，帶回中國」、「一國兩制是對台灣最大的尊重與體貼」、「香港回歸後民主大幅躍進」等，兩人政治立場明顯不同。

由於黃智賢上述言論引發爭議，黃偉哲Facebook亦湧入大批網民，要求他代替妹妹道歉：

「你妹妹賣台你知道嗎？」 「市長您知道您妹妹在講甚麼鬼話嗎？」 「黃市長，你有這樣的妹妹，實在可恥！」 「管好你妹妹，市長大人。」 「你反送中，你妹妹支持送中，好處都給你家拿了！」

對此，黃偉哲特別發文申明，自己與妹妹的政治立場完全不同，他從學生時代參與學運、社運到政治改革運動，堅持的就是台灣自由民主的價值。他認為，可以選擇的理念，他會以行動證明；無法選擇的親情，他不同意亦只能尊重已經成年的妹妹。

黃偉哲聲援香港反《逃犯條例》運動，與其妹妹有截然不同的政治立場。（黃偉哲Facebook）

黃偉哲：妹妹遭金融危機打擊 轉向國民黨

據台媒《新頭殼》報道，兄妹兩人生長於台南深綠家庭，黃偉哲曾表示，其實黃智賢以前十分討厭國民黨和戒嚴體制，但20世紀末金融危機後，黃智賢經營的科技公司倒閉，令她質疑號稱民主的台灣為何無法解決問題，因此政治立場才轉向國民黨。

報道指，黃智賢在13年前曾透露，她和家人因為政治立場、理念不同，父母乃至整個家族已經不准她回家。兩人的堂兄弟黃重諺則是民進黨籍現任總統府發言人。面對黃偉哲Facebook被洗版，她表示一直對哥哥很好，大家都是獨立的人，自由國家自由選擇，每個人要對自己的言行負責任，又呼籲反對其言論的人出來與她辯論。

也有不少網民對黃偉哲表示同情：