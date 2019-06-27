黃智賢政論節目傳遭台政府打壓停播　蔡英文否認：消息不實

聯合報近日報道稱，曾公開表示支持台灣實行「一國兩制」的媒體人黃智賢，其政論節目「夜問打權」傳出因受到蔡政府的政治壓力被停播，明天（28日）將播出最後一集。 總統蔡英文今天（27日）回應事件稱，這則報道的內容明顯錯誤，也違背常識。政府不可能、更不會僅因為媒體持不同立場，就要求停播或停刊。

黃智賢：蔡政府和獨派痛恨我

黃智賢今天在Facebook說，「夜問打權不過是一個小小的政論節目。蔡政府和獨派，這麼痛恨她，花這麼多力氣打擊她。當然是因為，她真正讓他們痛。講不過她的證據，道理和勇氣。

黃智賢還說，夜問打權是唯一一個支持兩岸和平統一的節目，「堅持中國人的立場和高度。愛台灣。」她又喊話蔡英文，「以為把夜問打權節目關了，就可以舒心了？作夢吧！愈炸愈強。」

人黃智賢16日在海峽論壇說，大陸提出一國兩制是「對台灣最大的尊重與體貼」。（中央社）

黃智賢大談節目停播原因

聯合報稍早前報道稱，黃智賢接受採訪時也談到停播的具體原因：第一、她批判蔡英文太凶了。第二、她對美、日的批判太嚴厲，其中，在中美貿易戰的議題上，太過站在中國的立場上去談，而對於日本也經常在關於殖民等歷史上著墨，也引來日方的壓力。第三、就是在香港「反送中」的議題上，只有她進行抽絲剝繭，證明港府的逃犯條例並沒有任何反送中抗爭所控訴的可能後果；以及第四、她主張一國兩制和平統一。

關於「反送中」議題，黃智賢表示，蔡政府最近透過通傳會（NCC）每天都行文要求說明節目中談及的內容，她表示，由於節目都完全依據已經公開的訊息與證據去進行分析，證明反送中實際上只是一場反中的運動，由於證據完全站得住腳，NCC無法對節目進行任何處分，蔡政府只好對電視台施壓。

她表示，另有人告知她，她的節目是唯一批判此次國安法修法的節目，告知觀眾這是一部惡法，也是被停的原因之一。

總統府：這是典型的假新聞

事件引起爭論後，台灣總統府發言人丁允恭今天回應稱，聯合報捏造不實訊息，假稱中天電視台政論節目「夜問打權」因「遭蔡政府打壓」將停播，「這是一則典型的假新聞，而且顯然與常識相違背」。

丁還說，聯合報在未經查證與平衡下，發布不實訊息，府方嚴正譴責，並要求報方就不實訊息公開道歉。

蔡英文當天亦通過Facebook回應稱，台灣已經是民主國家，好不容易走出威權統治的陰影後，政府不可能、更不會僅因為媒體持不同立場，就要求停播或停刊。

她還表示，很遺憾特定媒體，在沒有經過查證和平衡報導的情況下，就發布不實的新聞，這不是媒體應該有的專業態度，認為錯誤報道會造成社會對立紛亂，「我們不樂意看到這種傷害台灣民主的現象。」

（綜合報道）