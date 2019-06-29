台灣未成年兄妹總統府前燃放「衝天炮」　高叫「打倒蔡英文」

台灣一對未成年的兄妹，昨晚（28日）在總統府前的凱達格蘭大道路旁燃放「衝天炮」（按：爆竹的一種）抗議，並高叫「蔡英文下台，打倒蔡英文」。

一對未成年的晏姓兄妹來到總統府前燃放「衝天炮」並朝天發射。（網上圖片）

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事件發生於昨晚（28日）10時左右，一對未成年的晏姓兄妹來到總統府前燃放「衝天炮」並朝天發射，還將整個過程用手機直播放上Facebook。

從現場片段可見，當時有憲兵上前阻止，但晏姓少年沒有理會，大叫「蔡英文下台，打倒蔡英文」；他又說：「你們是綠色恐怖啦，打倒蔡英文啦，現在綠色恐怖要對我，我不知道要怎樣啦。」警員接報到場處理，晏姓少年卻不斷表示自己來抗議，又稱：「你們是中華民國警察，不是為獨裁者做事，不能捍衛任何政黨，不能捍衛任何利益關係。」

兩人最後被警方帶回派出所登記資料，並通知家長帶回告誡。對於兩人為什麼要突然施放「衝天炮」，是否觸犯法律，警方仍在調查。

事件傳到大陸，除了被官媒《環球網》報道，稱「可見蔡政府做得有多爛，連沒有投票權的小朋友都看不下去了」外，也引起網民熱議，紛紛留言批評蔡英文：