【2020台灣大選】國民黨初選　聯合報民調：韓僅領先郭1個百分點

2020台灣大選，國民黨總統初選進入倒數階段。根據台灣《聯合報》最新發布的總統選情調查結果，鴻海前董事長郭台銘的黨內互比支持度上升到29%，和高雄市長韓國瑜的30%幾乎打成平手；另有15%偏好朱立倫，支持周錫瑋或張亞中者各佔1%。

韓國瑜在新竹縣舉辦造勢活動，不時揮手向支持民眾致意。（中央社）

與該報5月中旬的調查相較，王金平退出國民黨初選後，藍營黨內互比票源已產生流動，韓國瑜的支持度由26%上升到30%；郭台銘的支持度則由23%上升到29%，聲勢已和韓國瑜不相上下。

進一步分析，在藍營選民中，韓國瑜的人氣仍獨佔鰲頭，藍營支持者挺郭比例雖由5月中旬時的25%略升至29%，仍不敵韓國瑜的5成支持度；不過，中立和綠營選民則較屬意郭台銘，中立選民挺郭參選者由22%上升到28%，領先韓國瑜的21%；綠營選民挺郭參選者由22%上升到35%，另有21%偏好朱立倫參選，僅11%希望韓國瑜代表藍營出馬。

郭台銘30日展開初選前唯一一場造勢活動，從慈惠宮參拜後展開車隊遊行。（中央社）

國民黨總統初選將於7月8日到14日進行民調，15日公布結果，28日送全代會審議通過確定提名人選。目前暫居領先且聲勢旗鼓相當的韓國瑜和郭台銘，把握初選民調前的最後一個周日，6月30日晚分別在新竹縣及新北市舉辦造勢活動爭取支持。

被韓國瑜稱為「關門球」的新竹造勢活動，現場旗海飄揚，主辦單位宣稱有30萬，展現韓的高人氣；郭台銘則稱，在板橋的「歡樂嘉年華」公益園遊會，是他第一場感恩晚會「處女秀」，現場同樣人潮湧動。

（聯合報）