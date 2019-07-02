被藍媒指刻意發布韓國瑜負面新聞　中央社發聲明否認：造謠抹黑

在台灣，《中國時報》昨日（1日）撰文稱，台灣官方通訊社「中央社」幫民進黨故意營造「韓國瑜有大陸網民支持」的氛圍，已經淪為「民進黨附隨組織」。 對此，中央社今日（2日）發布聲明稱，嚴予駁斥並譴責這類不實、抹黑的言論。

《中國時報》報道稱，「中央社淪民進黨附隨組織」。（網站截圖）

在題為《中央社淪民進黨附隨組織》一文中，《中國時報》稱民進黨最毒辣的手段就是「假客觀」。

文章舉例指出，前民進黨黨工黃柏彰投書至美媒「外交政策」（Foreign Policy）指控大陸網軍去年底幫韓國瑜打大選，這篇文章被中央社等轉載，是「出口轉內銷」，目的在於「營造連美媒都開始調查韓國瑜，認定韓國瑜有大陸網軍支持的氛圍」。

《中國時報》又認為，「只要細查一下，就知道消息來源、傳遞訊息管道都自己人在玩，中央社豈可隨特定政黨起舞，而忘了堅守國家通訊社的立場，淪為民進黨附隨組織。」

中央社聲明。（網站截圖）

中央社對此回應指，「本社新聞報道一向秉持客觀中立、超越黨派，關於美國刊物「外交政策」推薦之專文，本社係秉持新聞專業處理，願接受各界公評，惟針對媒體的偏頗臆測、錯亂立論及不實指控，本社深表遺憾，並予以譴責。」

中央社還說，「另有媒體人於電視政論節目中引述不知所云的消息來源，在人、事、時、地等證據俱無之下，荒謬指控本社「與總統府高層開會」，指示記者聯繫美國智庫，撰發不利於高雄市長韓國瑜新聞等報導，不僅內容子虛烏有且論述邏輯不通，形同造謠抹黑，本社對此種不負責任、自毀公信力的言論表達嚴重抗議，將蒐證採取必要的法律行動。」

台灣「反紅媒」遊行矛頭直指旺旺中時媒體集團及旗下的《中國時報》、中天電視等。（中央社）

據悉，台灣6月23日舉行「反紅媒」遊行，矛頭直指旺旺中時媒體集團及旗下的《中國時報》、中天電視等，號召「拒絕紅色媒體、守護台灣民主」。

《中國時報》及中天新聞翌日（6月24日）隨即還擊，又點名公廣集團「染綠」，指公視在遊行前兩天已經製作一系列「記者真心話」影片，立場偏頗，疑是替遊行鋪陳。

公視當天則發表聲明反駁稱，其影片意在提醒觀眾，辨識部分商業媒體因經營者的政商利益關係，透過新聞節目「置入」旗下商品，或宣傳威脅台灣民主核心價值立場，與「反紅媒遊行」主辦單位或藍綠政黨無關。

（綜合報道）