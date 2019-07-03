國際護士會議相逢：台代表胸前名牌貼上國旗　陸代表伸手將其翻面

國際護士理事會（ICN）年會周二（2日）於新加坡舉行閉幕式，現場一段短片顯示，多名來自不同地方的代表在大會舞台上並肩站立，由於其中台灣代表黃璉華在胸前名牌貼上了國旗貼紙，與她隔着美國理事的中國大陸代表吳瑛便將手伸過去，將黃璉華的名牌翻到背面，還拉扯黃的絲巾蓋住其名牌。

參與會議的台灣護理學會副理事長、民進黨立委陳靜敏今天（3日）在Facebook上傳影片指，昨於新加坡舉行的國際護士理事會年會閉幕式，大陸代表「伸出鹹豬手」把台灣代表的名牌翻到背面，「不讓大家看到名牌正面上我們的國旗貼紙」。

陳靜敏指出，國際護士理事會是首個亦是最具規模的一個健康專業人員國際組織，但陸方在ICN代表會議開始前一周威脅主辦方，要求將台灣護理學會的國籍更改成中國，否則大陸代表將全體缺席今年在新加坡的大會。在台方的抗議、盡力協商下，才保有台灣的代表性。

她續指，然而在大會閉幕式的舞台上，陸方代表吳瑛竟明目張膽地伸出鹹豬手，大膽越過了美國的理事，硬是把台灣代表、台灣護理學會副理事長黃璉華的名牌翻到背面，得逞後甚至還抓住黃璉華的客家花布圍巾，再往名牌蓋下去。

參會的中國大陸代表吳瑛。（網上圖片）

台參會立委批：陸代表「無理又幼稚」

陳靜敏認為，陸方代表如此無禮又幼稚的舉動，令人瞠目結舌，不知該從何吐槽起；又說台灣護理人員很優秀，但「中國也太害怕台灣被國際看見了吧」，認為陸方私底下有太多小動作，主要的目的是「不要讓我們有國家代表性」。

陳靜敏說，台灣在國際護士理事會一直有很好的代表性，且台灣護理專業水準在國際上的表現跟整體學術發展水平也不差，所以該會對台灣很友善，台灣如實申報加入國際護理協會的人數，「雖然我們是這麼小的國家，但台灣在國際護理學會的排名是第11名。」

資料顯示，出席這場會議的中國大陸代表吳瑛現為中華護理學會副秘書長、首都醫科大學護理學院院長、教育部護理學專業認證工作委員會主任委員，是中國大陸首位當選國際醫學資訊學會副主席、亞太醫學資訊學會主席及國際護士理事會理事的護理專家。

（中央社）