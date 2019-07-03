【長榮罷工】空服員罷工14日　資方稱至少損失25.1億新台幣

長榮航空空服員罷工今天（3日）已進入第14天，今晚勞資雙方再度閉門協商。長榮傍晚表示，自6月20日迄今總計取消558個航班（來回以一航班計），累計營收損失估計達新台幣25.1億元（折合約港幣6億3千萬元），其他影響金額尚在估算中。

桃園市空服員職業工會2日晚間在台北凱達格蘭大道舉辦聲援活動。（中央社）

桃園市空服員職業工會傍晚表示，晚間已相約勞資雙方律師和協商代表見面，希望就團體協約架構和法律文字可以部分先行討論，並針對昨天（2日）團體協約已達共識的部分作法律文字的確認。

6月20日工會無預警罷工；6月29日工會投票取得大多數會員同意後，原本當天勞資雙方要簽下團體協約，卻在最後一刻因秋後算帳條件而觸礁，未能簽成團體協約。

勞資雙方昨天再度回到談判桌閉門協商，經過10餘小時協商，部分議題已有初步共識。有關不秋後算帳條款部分，雙方對於27名遭公司暫列曠職的空服員，同意依勞動部建議暫以「空白班」取代「曠職」，並組成調查委員會調查；對於長榮早前公告停用員工優待機票的爭議，雙方也同意要以「漸進式恢復」方向協商。

勞資雙方對退出罷工人數說法不一

參與罷工的空服員要向工會取回三寶（護照、台胞證、員工證）才能返回工作崗位，但勞資雙方對於取回三寶的人數有不同說法。工會說只有113人領回三寶，目前仍保管2100份以上三寶；長榮則說逾600名罷工空服員表達返回工作崗位意願，其中有400人已取回三寶，未來隨著回到工作崗位的空服員人數增加，航班得以逐步恢復。

（中央社）