【長榮罷工】逾4000空服僅有一位男性　公司今宣布首度招募空少

長榮航空空服員罷工持續。長榮總經理孫嘉明今日在股東會後向傳媒表示，公司今年計劃招募200餘名空服員，且首度招募男性空服員（空少），預計先從內部地勤人員招考。

目前長榮航空4000多名空服員，只有一位男性，而且是從子公司立榮轉入，非長榮航空主動錄取的。（中央社）

長榮航空今日（24日）舉辦股東會。總經理孫嘉明宣布，今年空服員招考名額約200多名，且會招募男性空服員，計劃先招考內部第一線地勤人員。他表示，地勤對公司文化有較深入了解，比大學畢業生更了解長榮文化。

孫嘉明強調，目前一切都在規劃中，且地勤轉職空服員的薪資計算、訓練等都需要規劃，但因為罷工只能先擱置。而男性空服員還是做一般空服員的工作，不會有差別待遇。

有傳媒問及是否因為罷工才招募新人，孫嘉明表示，原先就有招募空服員的計劃，未來也將把空服員的工作內容披露得更清楚，「覺得不適合的就不應該來」。

今年年初，長榮一名空姐遭一名體型壯碩的白人男子要求幫忙「脫褲子、擦屁股」後，沒有空少的問題也引起台灣輿論質疑。（資料圖片）

長期刻意不錄取男性空服員是「潛規則」

台媒報道指，這是長榮航空史上首次公開招募「空少」，長期刻意不錄取男性空服員是該公司的「潛規則」之一。而這次的罷工人潮清一色都是女生，也讓不少人笑言這是「最美罷工」。

今年年初，長榮一名空姐遭一名體型壯碩的白人男子要求幫忙「脫褲子、擦屁股」後，沒有空少的問題也引起台灣輿論質疑：當空姐被惡意旅客性騷擾時，她們連應對的空間都沒有。

台北市議員苗博雅亦曾在Facebook刊文指，航空業界皆知男生不要去報名長榮空服甄試，免得浪費時間勞力費用。而目前長榮航空4000多名空服員，只有一位男性，而且是從子公司立榮轉入，非長榮航空主動錄取的。

（中央社／東森新聞）