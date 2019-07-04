【2020台灣大選】郭台銘：應修法抽富人稅　稅抽得不夠我先墊

參與國民黨黨內總統初選的鴻海前董事長郭台銘今日（4日）表示，應修法抽富人稅，雖然富人定義還要再討論，但有錢人「生不帶來、死不帶去」，像他一周花不到2萬元新台幣（折合約港幣5千元）。 郭台銘更表示，如果富人稅抽得不夠，他可先墊；「如果沒有創新、突破，那我總統當得一點意思都沒有，我要做改變的總統」。

郭台銘曾在節目專訪時表示，若他當選總統，未來將只領1元薪水。（影片截圖）

郭台銘提出0到6歲兒童由政府養的政見，他今日表示，這不是說用他的身家去推動，而是希望透過修法成立基金推動。他又指，如果當選，會把健康醫療產業列為新10大建設首要建設。台灣醫療科技產業實力強大，健康產業的產值每年就有幾萬億美元。台灣應轉型，不要只做手機，要轉型做健康產業，之後再發展醫療服務。

郭台銘又提議要修法抽富人稅，如果富人稅抽得不夠，他可先墊。對於有聲音質疑他先墊付的做法有違預算法，郭台銘表示很多法令不合理應修改，如果不改變的話，以現行法令，當總統一點權力都沒有。

據《福布斯》（Forbes）本年3月公布的2019年億萬富豪榜，郭台銘身家達63億美元，蟬聯台灣首富，全球排行第257位。

（中央社）