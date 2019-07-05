【2020台灣大選】國民黨初選被質疑　吳敦義：不會留下醜陋紀錄

台灣總統大選國民黨黨內初選採用特別辦法，引起種種質疑，甚至前立法院長王金平其後亦宣布不會參加初選，形容是「奇奇怪怪」。 黨主席吳敦義在周五（5日）的記者會上強調，5名參選人都同意接受特別辦法，外界實在沒有任何理由提出質疑，他也不可能為任何參選人做不公不義的事，留下醜陋紀錄。

吳敦義表示，國民黨有史以來第一次的黨內初選民調即將舉行，最近黨內同志或民眾都對民調表達深切關心，甚至有質疑及在網上傳出不少謠言。

吳敦義強調，建立一個公正嚴謹的民調，是黨內初選最重要也最關鍵的一步。（聯合新聞網）

吳敦義指，黨中央日前已邀請參選人或其代表一同開會，確認整個民調的流程，當天會議中民調執行小組亦盡可能地將參選人所提建議納入規範中，結論都得到大家一致的共識。

吳敦義強調，建立一個公正嚴謹的民調，是黨內初選最重要也最關鍵的一步，國民黨有完全的信心能對黨史上第一次最大規模、最關鍵的初選民調立下重要的典範；他擔任黨主席，一定要保持公正、公平、公開，不但沒有自己參選的動機，也不可能會為任何一名參選人做不公不義的事情，留下醜陋的歷史紀錄，所有從事民調過程的人，一定會本於大公無私的心情。

王金平批評特別辦法「奇奇怪怪」，宣布不會參加初選。（資料圖片）

對於是否仍會邀請王金平擔任民調小組總督導，吳敦義表明不是有意邀請，上周的中常會已一致通過邀請王金平擔任總督導，但目前王金平尚未有正面回應。

（中央社）