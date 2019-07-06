【長榮罷工】長榮終讓步與勞方簽署協議　持續17天罷工正式落幕

長榮空服員罷工今（6）日進入第17天，勞資雙方今天下午在桃園市政府進行第3次協商，由台灣勞動部長許銘春親自主持會議。長榮航空最終讓步，同意針對先前提出的和平協議撤除部分條款，雙方簽署協議，17天的罷工至此結束。

會員幹部在罷工棚拍照留念。（網絡圖片）

據悉，針對長榮提出的「和平協議條款」，資方今在會議上讓步，同意撤除其中3條，撤除事項包括：

1.工會同意若於「和平期間」過後有發動罷工爭議行為之必要，至遲應於開始罷工之30日前，對公司、全台旅行社及相關公部門書面通知預告事項，否則應就因其未預告罷工而有損害之人，負擔一切刑事責任。

2. 不得對公司員工有任何霸凌、歧視、貶抑或其他任何違法或不當之言行。

3.不得發表污衊、詆毀公司、公司經營階層及其員工、股東的不實言論。如違反約定，工會應按所屬成員及會員的違約行為，按次數支付公司懲罰性違約金新台幣50萬元。

第三次協商會前，就有與會人士提到，勞資雙方律師已私下達成某些默契，才促成協商，另林佳龍5日撂下重新檢討長榮航線與航權等重話、勞動部協調以及台灣總統蔡英文回應，讓資方同意儘速解決勞資爭議問題，才得以圓滿落幕。

長榮航空表示，預估航班將於7月底陸續恢復，完全恢復可能要到8月初，因考量到空服員拿回證件的情況，以及人力、機隊須重新調整，但會在短時間內恢復到罷工前的班表。

（綜合報道）