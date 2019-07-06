【長榮罷工】勞資團體協約共八大項　增加獎金但工會3年不能罷工

撰文：葉琪
最後更新日期：
長榮航空與工會簽署團體協約，宣布持續17天的罷工正式落幕。
根據協約，雙方達成八項協議，其中包括工會3年內不能再罷工、空服員飛安服勤獎金短途來回（含過夜航班）為300元（新台幣．下同），長途為500元等。
團體協約第一項就規定工會3年內不能再罷工。（中央社）
據台媒報道，長榮航空與桃園市空服員職業工會周六簽署一式兩份的團體協約，雙方各自保留。協約以台灣法令為準，若引用本協約，有所主張、有爭訟，則以台北地方法院第一審管轄法院判決為主。
長榮表示，協約的內容主要包含八大項目，主要仍以董事長林寶水此前所提出的六大方案為主軸，包含和平協議、國內線不罷工、增加飛安服勤獎金等。
團體協約內容：
1. 工會3年不能罷工。
2. 如果工會此次罷工言行合乎法律，公司會尊重。
3.國內航線不能罷工。
4.飛安服勤獎金短班含過夜班一趟來回300元、越洋航線來回一趟500元。
5.BR198、BR108、BR184東京航線10月到3月共6個月開放過夜；BR716北京航線4月、6月到8月開放過夜。
6. 定期勞資互動。在某些狀況的人力減派或減少外站休時，公司願與工會討論。
7.人評會開放民選教官5名，輪值參與人評會議，占一席陪審委員，具發言表決權，以及一名現役空服員陪同當事人。
8.給予工會理監事共11名（依實際人數為主），每年共25天會務假，會員代表大會由公司協助調整班表。