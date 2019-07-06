【長榮罷工】勞資團體協約共八大項　增加獎金但工會3年不能罷工

長榮航空與工會簽署團體協約，宣布持續17天的罷工正式落幕。 根據協約，雙方達成八項協議，其中包括工會3年內不能再罷工、空服員飛安服勤獎金短途來回（含過夜航班）為300元（新台幣．下同），長途為500元等。

團體協約第一項就規定工會3年內不能再罷工。（中央社）

據台媒報道，長榮航空與桃園市空服員職業工會周六簽署一式兩份的團體協約，雙方各自保留。協約以台灣法令為準，若引用本協約，有所主張、有爭訟，則以台北地方法院第一審管轄法院判決為主。

長榮表示，協約的內容主要包含八大項目，主要仍以董事長林寶水此前所提出的六大方案為主軸，包含和平協議、國內線不罷工、增加飛安服勤獎金等。

團體協約內容：