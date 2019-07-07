【2020大選】高雄甜品店故意加價拒韓粉　持韓國瑜罷免書者免費

台灣高雄市觀光局於7月5日至7月7日推出「高雄觀光日」活動，呼籲民眾到高雄遊玩，展示青天白日旗者更可獲特別優惠。 不過，正值國民黨黨內總統初選民調之際，相關活動被認為是為參選人之一的高雄市長韓國瑜造勢，引起部分店家反制。當地一家甜品店，就故意加價拒絕「韓粉」光顧，持有韓國瑜罷免書者，則可獲免費香蕉煎餅一份。

「廣德家」宣布，持韓國瑜罷免書者，可獲免費香蕉煎餅一份。（Facebook:廣德家）

以香蕉煎餅聞名的高雄甜品店「廣德家」在Facebook發文指，感謝高雄觀光局邀請全大高雄店家響應高雄觀光日，7月6日至7月7日只要出示青天白日旗，或穿著相關衣著、配飾等，即可以「韓粉發大財特價」1000元新台幣（約260港元），購買原價70元新台幣（約18港元）的香蕉煎餅。

名義上是「特價」，實際上卻是以「反串」方式加價拒絕韓粉光顧。但有台媒報道指，活動於昨日（6日）開始後，有身穿「翻轉高雄瑜起來」上衣的婦人「中計」，以為店家支持韓國瑜，準備以1000元新台幣購買煎餅。但當她看到店內擺放的韓國瑜罷免連署書後，情緒瞬間失控，大罵「去死」，又說「我要澄清韓國瑜是會做事的，我可以證明韓國瑜就是有做事情......你們罷免甚麼？你們高雄人嗎？」

此外，「廣德家」同持推出「抵制罷免專案」，在6日至7日手持已簽署的罷免書光臨，即「罷免費，免費，免廢」，免費領取香蕉煎餅一份，「不免廢那就讓我發大財」。

店方表明支持罷免韓國瑜

事件在網上引起不少討論。店方隨後再透過Facebook表明立場，直指自己支持罷免韓國瑜，不消費青天白日旗，希望生意是長長久久的而不是用快閃的方式消費高雄。「我們都愛高雄這塊土地希望高雄更好，所以用這樣的方式愛這塊土地，今天的免費香蕉煎餅發的值得，喚醒大家一起努力讓高雄更好。」

（新頭殼）