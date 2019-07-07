藍營辦遊行批修公投法　蘇貞昌：國民黨最沒資格談公投

台灣立法院上月由民進黨主導對公投法操刀，三讀通過部份條文修正，將公投與大選脫鉤，明定公投日為8月第4個星期六，自2021年起每2年舉辦一次，錯開選舉年。 國民黨今天（7日）在凱道舉辦「反鐵籠公投」遊行抗議修法，號召10萬人參與。韓國瑜、郭台銘、朱立倫等5名黨內總統參選人，及前總統馬英九、黨主席吳敦義皆出席活動，現場擺放2萬張椅子。 對於是次遊行，民進黨發言人、行政院長蘇貞昌和總統蔡英文相繼回應。蘇貞昌稱，國民黨過去一直把公投視為洪水猛獸，最沒資格談公投，遊行是為選舉造勢，如同「黃鼠狼給雞拜年」。

由於國民黨總統初選競爭激烈，參選人各自的支持者現場分別舉手牌 力挺。（中央社）

遊行下午3時登場，國民黨準備多份「反鐵籠公投」公投案連署書，盼現場支持者力挺。黨主席吳敦義會前受訪時說，政府不能隨便窄化、取消人民有的公投權利，因此提出抗議。

活動現場各種旗海飄揚，支持者除手舉國旗外，國民黨總統初選參選人郭台銘、朱立倫和韓國瑜各自的支持者亦分別舉手牌「挺郭有理」、「唯一支持韓國瑜」、「我挺正常倫」等。

5位總統初選參選人下午4時與前總統馬英九和吳敦義同台發表演說，為避免現場衝突，國民黨亦特別安排八百壯士等團體擔任糾察隊，維持秩序。

民進黨：國民黨抹黑公投為選舉造勢

對於是次遊行，民進黨發言人周江傑指出，國民黨為選舉造勢，用「鐵籠公投」誣指公投修法，「抹黑和操弄公投的國民黨，才是讓台灣民主倒退的真正悲哀」。

蘇貞昌則說，過去公投之所以會這麼慢、這麼痛苦，就是因為國民黨一直把公投視為洪水猛獸，是因為有民進黨跟台灣人民的堅定努力，公投鳥籠門檻才能一步一步解放。蔡英文出席活動後接受傳媒訪問時，則表示遊行「看起來像初選的政治動員」。

（綜合報道）