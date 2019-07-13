【割頸血案】不滿拍拖遭反對　台男怒殺女友母親　逃亡後落網

在台灣，高雄市大社區傳出兇殺案，韓姓男子疑因女友母親王姓婦人反對二人拍拖，今天（13日）早上在果菜市場持刀斬殺王婦頸部和左臉頰，王婦送院後傷不治身亡。 韓男殺人後隨即騎車將王婦的女兒載走逃去，警方於當日中午覓得韓男蹤跡，已將其逮捕。

案發地點。（中央社）

綜合台媒報道，經初步調查，案發時，46歲死者王婦和20歲女兒剛買完菜準備離開，不料韓男突然持刀出現，朝王婦的頸部刺下去，王婦女兒見狀後往外跑走，但韓男緊追在後，兩人就在路上拉扯，韓男轉身跑去騎機車。此時，王婦女兒蹲地疑似痛哭，接著韓男騎車抵達她身邊，將她載走，兇刀則遺落現場。

高雄警方接報後，隨即沿途調閲監視器，追查韓男行蹤，近午時刻發現他回到自己的住所。警方向韓男父母説明，其兒子可能涉及兇殺案，而韓男亦配合辦案，並隨警方返回警局接受偵辦。

兇手韓男被警方逮捕。（聯合新聞網）

據報道，韓男與女友交往時間只有1至2個月。警方表示，當時王婦女兒獲知母親身亡，情緒十分不穩定。至於韓男行兇的動機，是因為女友父母反對他們拍拖。由於韓男平時知曉女友與她母親都會到大社金龍果菜市場買菜，於是前往市場伺機行動。至於是否預謀犯案，需進一步釐清。

（中央社、聯合新聞網）