台14歲智障少女慘遭惡黨狂毆、輪姦、殘殺再焚屍　主嫌二度判死

2015年台灣新竹邱姓女國中生失蹤，4天後被發現陳屍竹東河濱公園草叢，她不僅頭被打爆，還遭性侵、焚燒，警方循線查出男子林春雄等7人涉案，其中還有9歲和11歲的國小女童。新竹地院認為他們有教化可能，全判無期徒刑，高院更一審時改判林死刑，共犯陳哲儒、古志強、何文軒無期徒刑，但判決遭最高法院撤銷。高院更二審今改判林死刑，其餘4名男女無期徒刑，均褫奪公權終身。

高院更二審則認為，14歲的少女被這些人帶到郵局、國小、橋下毆打，再遭輪姦，甚至連她死了還被汽油焚屍，審酌再三，認為毫無悔悟之心的累犯林春雄應該判死刑，共犯陳哲儒、古志強、何文軒、黃曉雲全處無期徒刑。

林春雄等人被控虐殺國中女生。（聯合新聞網提供）

35歲的林春雄自稱「三環幫尖石之虎」，還成立「東泰聯盟」向人勒索財物，專吸收派遣工、中輟或在學學生，曾遭刑事局偵四大隊與新竹縣警竹東分局依組織犯罪條例送辦。邱姓少女患有輕度智能障礙，出自特殊境遇家庭，與單親父同住，她的雙親與三兄一姊都有身心疾病。

警方調查，傳言邱姓少女放話要修理林的同居女友黃曉雲（31歲），黃女找同居人林春雄與小弟陳哲儒（31歲）等7人於5月17日晚間在網咖堵邱女；邱女疑似罵了「幹」 ，被賞兩巴掌後押往附近國小操場與河濱公園「修理」。過程中，謝姓、曾姓女童為了「做給老大看、好玩」，撿石頭砸邱女。

邱女被安全帽、扳手及石塊打得渾身是血，大夥兒逼問她「妳是要被上（性侵），還是想被打死？」她選擇前者。隨後，林叫表侄何文軒（23歲）性侵邱女，再換小弟古志強（26歲）輪替，林還不耐煩在旁催促「你們是好了沒！」18日凌晨，古、陳折返發現邱女已無生命跡象，把她搬進草叢隱藏；當天上午，邱女沒到校上課，校方通知邱父，邱父說「女兒去媽媽那看書」。當晚，林等人帶汽油回現場焚屍。

邱父因2、3天沒看到女兒而報警，謝姓女童在案後跟同學炫耀「跟我嗆聲的邱ＸＸ，被打死丟在竹林大橋下的河濱公園。」案情漸明朗。

更一審時，認為林春雄首謀，且在強制性交犯行後，還夥同共犯繼續毆打已經奄奄一息的被害人，精神鑑定報告也無法排除林仍具教化可能性，不處死刑無法「實現分配正義」和符合社會上普遍認可的法價值體系和表彰社會正義。更二審也認為林主導全案，被害人還是有心智缺陷的少女，手段凶殘，應處死刑。

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