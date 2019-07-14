【逃犯條例】馬英九：蔡英文比港府更惡劣　無資格批評香港修例

台灣前總統馬英九今天（14日）出席「台灣與民主的距離」研討會並致詞指出，總統蔡英文高調支持香港的反修例抗爭，但民進黨推動公投法修法，同樣是剝奪人民的自由與權利，蔡英文根本沒有任何資格和正當性去批評香港政府修例，「她比港府更惡劣，令人不齒。」

馬英九（前左）、國民黨主席吳敦義（中）出席「台灣與民主的距離」研討會。（中央社）

馬英九説，民進黨執政3年多來，讓台灣民主法制危如累卵，台灣與民主的距離愈來愈遠，「轉型正義」轉向威權，反對黨的財務被控制在執政黨手中，「中華民國在民進黨統治下，似乎變成一個極權國家。」

他指出，蔡英文政府利用民進黨在立法院佔多數，3年來先後通過《不當黨產處理條例》及《促進轉型正義條例》，都是針對國民黨；又設立「不當黨產處理委員會」（黨產會）與「促進轉型正義委員會」（促轉會）兩個所謂獨立機關，但「不僅不獨立，所作所為也大有違憲之嫌」，國民黨的資產3年來幾乎全遭凍結或扣押。

馬英九認為，反對黨的財務竟然被控制在執政黨手中，屬舉世罕見。未經黨產會允許，國民黨無法動用預算經費，被迫解僱大量黨工；黨產會竟然可以片面抄查國民黨及所謂附隨組織的財產，完全是不可思議的違法違憲行為。

2018年10月，蔡英文出席「平復司法不法．刑事有罪判決撤銷公告儀式」。（中央社）

稱轉型正義形同威權再現

他又提及，促轉會去年底的2批撤銷有罪判決名單中，有400多人是1950年代中共潛伏在台的諜報員，姓名還鐫刻在北京西山的無名英雄廣場烈士牆上，供人景仰追思，「如此轉型正義，又讓那些被中共殺害的國軍弟兄家屬情何以堪？」認為轉型正義不但沒有促進和解，反而形同威權再現。

馬英九批評，行政院透過中選會「修惡」公投法，剝奪人民的公投權利，蔡英文一向民主不離口，近來高調支持香港的反修例抗爭，但政府修法把公投關入鐵籠，與港府修法將逃犯送去大陸的作法一樣。蔡英文不知自我檢討，還藉機操控「反中」民粹騙選票，令人不齒。

（中央社／自由時報）