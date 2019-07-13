蔡英文美國演講：香港「一國兩制」經驗證明獨裁和民主無法共存

當地時間12日，台灣總統蔡英文在美國哥倫比亞大學發表演講。她在演説中專門提到了香港。她稱，「香港年輕人走上街頭為民主自由拚搏」，她又指香港的「一國兩制」經驗，向世界明白揭破了獨裁和民主無法共存的事實。

蔡英文在演説中稱，21世紀所有民主國家都面臨相同的挑戰，全世界的自由都正遭遇到空前未有的威脅。

蔡英文稱，「這個威脅正在衝擊香港」，她説，香港年輕人沒有管道發聲，只好走上街頭為民主自由拚搏，台灣人民決心和他們站在一起。

蔡英文指，香港的「一國兩制」經驗，向世界明白揭破了獨裁和民主無法共存的事實。她稱，獨裁政權只要一逮到機會，即使是一絲的民主微光，也會毫不留情地悶熄，「手法精巧到人們都無法察覺」。

蔡英文指，台海兩岸在文化及政治上的歧異日趨擴大，她希望台灣的故事能讓各國醒悟，民主是人類最珍貴的資產，必須不惜代價地捍衞守護。

蔡英文又稱，獨裁政府企圖利用民主社會的新聞自由，挑撥對立，要讓人懷疑民主制度，對民主失落信心。對此，她稱台灣「有太多經驗可以與世界分享」，如應對假訊息等等。

蔡英文表示，台灣經濟依賴大陸市場，從而限縮了台灣在兩岸事務的自主權，但台灣正在開闢新路來發展經濟，與南亞和東南亞市場建立更強勁的經貿連結。

蔡英文強調，民主國家團結時最強，分裂時最弱，理念相近國家要通力在國際社會上將我們的價值觀傳承給下一代，如果沒有台灣，形同失去一個關鍵的鏈結。

（中央社）