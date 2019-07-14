環時：蔡英文哥大演講暴露心虛　還抹黑「一國兩制」在香港的實踐

台灣總統蔡英文12日過境美國期間在哥倫比亞大學發表演講，其中多次批評大陸。 大陸官媒《環球時報》13日發表社評指出，蔡英文的演講從頭到尾都是心虛，把統獨鬥爭扭曲成制度和價值觀鬥爭，恰恰反映出蔡英文「內心很清楚台灣是中國的一部份」。 文章又指，蔡英文還在演講中專門提到香港，抹黑「一國兩制」在香港的實踐，用心險惡，意在破壞台灣社會對一國兩制的印象。

蔡英文在哥倫比亞大學發表演講，稱台灣民主面臨包括來自中國大陸的假訊息滲透等挑戰。（Facebook）

文章稱，蔡英文把這個演講機會看得很重，但演講是閉門的，「聽眾規模很小」，除哥倫比亞大學網站發布一篇新聞通稿外，「其他西方英文媒體幾乎沒有報道」，折射出蔡英文在美國社會及政治中輕飄飄的實際份量。

文章指，蔡英文在演講中不自覺地暴露「內心深處對兩岸統一大勢不可阻擋的意識與恐懼」，她用「民主」和「自由」跟美國和西方國家套近乎，強調「台灣站在民主的最前線」，這是有意混淆概念。中國周邊如韓國、印度都是西式民主選舉體制，但都未強調相對中國的民主模式，這是因為它們和中國不存在統獨鬥爭，當然不需要用「民主」和「自由」作為對抗中國的擋箭牌。

文章認為，蔡英文在演講中提及香港，意在讓台灣民眾產生對一國兩制的排斥心理，但從另一方面，説明蔡英文「其實明白台灣和香港早晚要回到祖國的懷抱」，香港已經回歸，而台灣與大陸統一，只是時間問題。

圖為哥倫比亞大學校園。（中央社）

指「挾洋自重」將加快統一進程

文章又指，即使喪失尊嚴，蔡英文亦「只得緊緊抱住華盛頓的大腿」，她和民進黨對「挾洋自重」已產生深深的路徑依賴，雖然挾洋自重一定程度上鼓舞了台獨力量蠢蠢欲動，但它只會客觀上加快兩岸統一的進程。兩岸關係的戰略主動權，已經牢牢掌握在大陸手裏。以甚麼方式統一、何時統一，取決於大陸的決策，如果「台獨」挑戰大陸的底線，定將迎來滅頂之災。

文章最後稱，有意思的是，為了證明「先進價值觀能在東亞社會生根」，蔡英文舉出台灣允許同性戀婚姻的例子。「當台灣當局乏善可陳到絕望時，原來還可以這樣荒腔走板地給自己找台階下。蔡英文，真有你的。」

（環球時報）