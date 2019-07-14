【2020大選】國民黨初選民調明揭曉　傳郭台銘若未出線將脱黨參選

在台灣，國民黨總統初選民調結果明（15日）將揭曉，外界傳出參選人郭台銘若未出線可能會脱黨參選，黨主席吳敦義對此表示不多做揣測。 另外，郭台銘11日曾爆料「若高雄市長韓國瑜當選總統，旺旺集團董事長蔡衍明將當國民黨主席」，質問屆時「這面我們最尊敬的國旗還能掛多久？」。

國民黨總統初選民調即將揭曉，外界傳出郭台銘若未出線可能會脱黨參選。（資料圖片）

據《聯合報》報道，吳敦義昨天（13日）向5位總統初選參選人喊話，希望他們共同出席民調記者會，但高雄市長韓國瑜與鴻海前董事長郭台銘似已排定行程，可能不會現身，外界認為國民黨在初選過程一路上紛擾不斷，除前立法院長王金平不參與黨內初選外，傳出郭台銘如果未出線亦可能脱黨參選，想要團結、整合恐怕不太容易。

據悉，國民黨在7月28日全代會上，除將正式通過提名總統候選人，還將修改黨章，將現行黨籍總統當然兼任黨主席的規定刪除，有傳言指此舉是吳敦義鞏固權力的手段之一。

2018年7月，全國政協主席汪洋（右）在北京會見蔡衍明董事長率領的台灣旺旺中時媒體集團訪問團一行。（新華社）

郭籲韓遠離中天電視台

不過郭台銘11日曾對此指出，他聽説若韓國瑜上任，旺旺中時集團董事長蔡衍明將會成為黨主席，「但這個不敢證實，假設性的議題」，「各位有沒有想過有這一天？若蔡衍明當了國民黨主席，以後都直接報告給國務院台灣事務辦公室，這面我們最尊敬的國旗還能掛多久？」。

郭台銘還呼籲高雄市長韓國瑜離中天電視遠一點，「這樣一個媒體的操作，已經到了一個不正常的地步」，「如果讓蔡衍明贏了，他不知道要跟北京拿多少的利益，蔡衍明如果有一天當了國民黨主席，那共產黨不用花一兵一卒就可以把中華民國沒收」，「中華民國前途不能葬送在媒體老闆手裏」。

面對上述問題，吳敦義今日受訪回應，面對黨內恐分崩離析現況，一切都還在關注之中，不多做揣測；至於修改黨章，他表示這項提案跟他無關，是眾多黨員加上黨代表討論後的結果。

（綜合報道）