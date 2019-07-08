郭台銘送帽苦等無果　批蔡英文沒勇氣　蔡回嗆：我不是他的員工

台灣鴻海前董事長郭台銘周日（7日）參加完反鐵籠公投集會後，到總統府前要送一頂繡有青天白日滿地紅旗的粉紅色帽子給總統蔡英文，希望她出訪時戴上，然而府方並沒有派人領取，郭台銘在酷熱天氣下苦等半個小時後悻然離開。 郭台銘隨後在Facebook質疑蔡英文連收帽子的勇氣都沒有，「還能指望她甚麼？」蔡英文周一（8日）則發文回嗆「我不是他的員工」、「我不大適合首富的風格」。

郭台銘帖文指，他會帶領大家「下架」蔡英文與民進黨政府。（郭台銘Facebook）

郭：蔡3年斷交5國 展現「斷交能力」

郭台銘在帖文中說，民進黨主席卓榮泰最近到美國去，接機僑胞中沒有人手持青天白日滿地紅旗，現在蔡英文又要出訪加勒比海友邦，但連青天白日滿地紅旗都不敢拿的總統，能期待有怎樣的外交進展？又指蔡英文3年斷交5國的外交「重大突破」，已充分展現她的「斷交能力」。

郭又說，今年5月他戴上這樣的帽子走進白宮，見到美國總統特朗普，展現他作為台灣「最強外掛」的實力。他希望蔡英文在出訪的同時，可以戴上這種帽子，就算進不去白宮，亦可以讓僑胞見到旗幟圖案，知道她是真正代表並認同中華民國的總統，所以才想送她一頂。

郭台銘批評，自己在總統府外等了許久，「諾大的總統府連派一個收帽子的人也不敢」，質問「在怕甚麼？」還是戴上該帽會讓蔡英文很為難？

他說，由此可知，蔡政府和民進黨只是借中華民國的殼「在台上市」，他一定會帶領大家「下架」執政不力的蔡英文與民進黨政府，「讓中華民國贏」。

蔡英文在帖文中附上的照片顯示，她出訪時佩戴青天白日滿地紅旗的徽章，周圍亦都有該旗幟出現。（蔡英文Facebook）

蔡：我不大適合首富的風格

蔡英文周一（8日）對事件發表回應，指郭台銘似乎習慣於每一件事情都要按照他的方法來做，「我尊重他的想法，但我不是他的員工。」她又指郭的舉動更像是為初選造勢，製造假議題、創造聲量。

蔡英文說，總統的出訪必須符合國際外交規格和做法，對於外交領域的儀節，外交機關很專業，亦都有很詳盡的規範，一切按照外交場合的正式儀節進行。她又強調，中華民國台灣的存在，不只是呈現在旗幟上，亦展現在外交領域的工作上。

此外，蔡英文帖文最後還附上「#外交讓專業的來」、「#我不大適合首富的風格」的標籤，並搭配多張其外訪時的照片，顯示她佩戴青天白日滿地紅旗的徽章，周圍亦都有該旗幟出現。

（綜合報道）