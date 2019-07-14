【2020大選】國民黨初選結果15日揭曉　外界料韓國瑜將出線

在台灣，國民黨初選民調結果將於15日上午11時正式揭曉，黨中央將召開記者會揭曉總統初選勝出者，邀請5位參選人出席，盼展現大團結氣勢，但僅有韓國瑜、周錫瑋、張亞中確定出席，朱立倫和郭台銘皆規劃在中午12時、下午自行召開記者會。 而根據多間機構仿國民黨民調，韓國瑜支持度已大幅領先郭台銘，加上郭台銘近期傳出將脱黨參選，又避開民調結果發布會，選在下午獨自面對記者，外界認為總統初選獲勝者已呼之欲出。

國民黨初選結果15日揭曉。圖為5位參選人參加政見發表會。（資料圖片）

國民黨8日至14日執行總統初選民調，此次共有5人角逐，包括前鴻海董事長郭台銘、高雄市長韓國瑜、前新北市長朱立倫、前台北縣長周錫瑋、孫文學校總校長張亞中。

據中央社報道，國民黨將完成史上最大規模的初選民調，為求公開透明，15日上午8時將進行總統初選民調資料拆封統計，並開放傳媒拍攝；至於資料處理與加權統計工作則未開放媒體拍攝，但會全程直播，預定上午11時由吳敦義親自召開民調結果記者會。

國民黨文傳會代理主委程美華晚間表示，經最後確認，韓國瑜、周錫瑋、張亞中確定出席記者會。朱立倫辦公室則發出採訪通知，稱將在15日中午12時自行召開記者會，不參加黨部記者會。此外，郭台銘亦表示不出席黨部記者會，並預定15日下午自行召開記者會。

多份仿國民黨民調顯示，韓國瑜（左）民調大幅領先郭台銘（右）。（資料圖片）

多份仿民調顯示韓國瑜勝出

值得留意是，在國民黨初選民調同時，有多間機構模仿其初選規則進行民調，結果均顯示韓國瑜勝出，且支持度高出主要對手郭台銘超過10個百分點。其中《CNEWS匯流新聞網》調查完成3000份有效樣本，結果顯示韓國瑜以39.7%的支持度，遙遙領先郭台銘27.4%的支持度。綠黨民調則顯示，韓國瑜可望以41.82％的支持度，大贏郭台銘的28.76%。

雖然國民黨還沒有揭曉總統初選民調結果，但韓粉已準備慶功。據《聯合報》報道，台南市韓友會明天上午、下午各舉行免費小吃慶功宴，還有吉祥物「咪路將」到場加油打氣。

（綜合報道）