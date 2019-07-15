【2020台灣大選】朱立倫：坦然接受初選結果　願作藍軍「黏著劑」

國民黨黨內總統初選民調結果出爐，韓國瑜壓倒性勝出，將代表國民黨出征2020 總統大選。 在初選中名列第三的前新北市長朱立倫發聲明表示，坦然接受初選的結果，衷心祝賀韓國瑜代表國民黨出征大選。他又指，國民黨要更團結、更努力，自己願意做藍軍的「黏著劑」。

勝出黨內初選的韓國瑜在國民黨記者會結束後拜會朱立倫，兩人閉門會談約半小時。（聯合報）

朱立倫表示，衷心祝賀韓國瑜代表國民黨出征2020總統大選，自己坦然接受初選的結果，不會喪氣、不會氣餒、也不會忘記初衷，一定繼續為台灣的未來努力。

朱立倫強調，再一次誠摯的恭喜韓國瑜出線，但國民黨還沒有贏，台灣也還沒有贏，

未來的路程會更艱辛、更險惡，

國民黨除了要更團結、更努力以外，一定要好好思考：「未來，我們能給下一代什麼？能給台灣什麼？」

朱立倫指，「穩定、中道、理性、務實」是自己堅持的路線，也是國民黨要贏、台灣要贏的唯一路線，

他願意做藍軍最強的「黏著劑」，願不計個人榮辱，但求團結打拼台灣前途，「成功不必在我，但成功一定有我」。

韓國瑜拜會朱立倫

另一方面，勝出黨內初選的韓國瑜在國民黨記者會結束後拜會朱立倫，兩人閉門會談約半小時。他之後受訪時表示，會謹記朱立倫説的「團結最重要」。

朱立倫則稱，感謝韓國瑜特別來看他，一方面國民黨要團結，未來韓國瑜肩負重任，全黨都會支持他一起克服所有困難。