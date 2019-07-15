【2020大選】初選壓倒性勝出　韓國瑜：心無喜悦　只感到無比壓力

國民黨黨內總統初選民調結果出爐，韓國瑜壓倒性勝出，將代表國民黨參選2020年台灣總統選舉。 韓國瑜今天（15日）上午出席國民黨記者會時表示，對於自己勝出，心中沒有一絲一毫的喜悦和歡樂，只感到無比沉重的壓力。希望承擔這樣的責任，開創台灣更多美好的未來。

國民黨黨內總統初選民調結果出爐，高雄市長韓國瑜（左）勝出。（中央社）

國民黨總統初選民調結果顯示，在總支持度上，韓國瑜44.805％，郭台銘27.730％，朱立倫17.900％，周錫瑋6.020％，張亞中3.544％。韓國瑜壓倒性勝出，將代表國民黨出戰明年的總統大選。

韓國瑜在記者會上表示，他心中有萬千的感謝，感謝庶民朋友、基層大眾，也感謝國民黨主席吳敦義和另外4位參選人，豐富黨內初選，也激盪出他的思考，會整理其中可行性的論述，讓大家來共同推動這些政策。

韓國瑜也感謝高雄的市民朋友給他機會。他強調，高雄市長的責任絕對不會懈怠，一定會全力衝市政、承諾給高雄市民的會全力以赴。

批蔡英文能力差 所用官員「吃相難看」

韓國瑜強調，台灣這三年多來在蔡英文的執政下過得太苦，每一個行業都憂心忡忡；而蔡英文能力實在太差，用的一堆官員「吃相極其難看」。他希望，支持民進黨的綠營朋友想一想

，民進黨這3年多帶來什麼樣的施政品質，「大家冷靜下來想想我們要什麼樣的政治人物來領導中華民國。」

韓國瑜最後表示，優質的、能夠苦民所苦的政黨政治人物，當然希望能夠繼續，但「吃香喝辣的」、「鬼扯蛋」的當然要下台。對於勝出初選，他稱心中沒有一絲一毫的喜悦，而是感到無比程重的壓力，沒有任何喜悦任何歡樂，希望承擔這樣的責任，可以得到更多朋友的幫忙，一起來開創台灣更多美好的未來，一起幫台灣子孫萬代開闢更燦爛的道路。

韓國瑜批評蔡英文能力差，所用官員「吃相難看」。（資料圖片）

台媒：韓國瑜需重新認識自己 再考慮選戰策略

對於韓國瑜勝出初選，台媒《聯合報》發表評論文章認為，他最重要的第一堂課是反求諸己，重新認識自己，然後再討論選戰怎麼打。

文章指，「韓流」是韓國瑜從去年底「九合一選舉」到本次勝出的主要原因，但「韓流」現時已變成「雙面刃」，一方面是堅定的支持基礎，另一方面卻具有強烈的排他性，甚至某部分人表現出反智民粹。韓國瑜必須重新盤整「韓粉」所代表意義。

文章續指，韓國瑜重新認識自己的第二道作業，是必須應識到這場選戰不是他的「個人秀」，是總體戰，如何從國民黨內部找到資源補自己的不足至關重要。在大選過程中，韓國瑜補強政策論述的同時，也必須先為各種攻擊預作準備。

文章又道，韓國瑜的第三道作業，是「高雄怎麼辦」。國民黨總統參選人和高雄市長，這兩個角色怎麼扮演，對韓國瑜來説，將是一道困難但必須要面對的問題。