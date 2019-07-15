【2020台灣大選】郭台銘發聲明「祝賀韓國瑜」　未提脱黨參選

國民黨黨內總統初選民調結果出爐，韓國瑜壓倒性勝出，將代表國民黨參選2020年台灣總統選舉。 在初選中屈居第二的鴻海前董事長郭台銘發聲明表示，恭喜韓國瑜贏得初選；同時強調，自己奉獻的決心永不放棄。

鴻海前董事長郭台銘在初選中屈居第二。（中央社）

聲明首先恭喜韓國瑜贏得初選，並給予祝福。要向所有關心郭台銘的朋友、支持「果凍」的粉絲、以及一起打拼的夥伴，致上最誠摯的感謝；感謝生命中因為有了大家，有了這段歷程而更加豐盛。

郭台銘指，90天（競選過程）走遍「生我，養我，育我」的台灣各縣市，握過無數熱情温暖的手、接觸到無數渴望改變的眼神，夜深人靜都會問自己：「到底能夠為這塊土地做些什麼？到底能夠為這些善良的人民多做些什麼？」

聲明最後，郭台銘強調自己「對中華民國的熱愛永不改變，為中華民國奉獻的決心永不放棄，願中華民國更強盛，願台灣人民更幸福。」

早前有傳他若黨內初選失利，後續可能脱黨參選。其聲明中則未提及是否脱黨或獨立參選總統。

台媒：郭台銘未接聽韓國瑜來電

另據《聯合報》報道，在初選中勝出的韓國瑜今日中午致電郭台銘的私人號碼，但對方並未接聽。之後，韓國瑜向郭台銘傳訊息，表示想拜會他。

韓國瑜又致電為郭台銘助選的前立委周守訓，表示郭台銘只要有時間，他都願意配合來拜會。但周守訓表示，郭台銘到醫院探望母親，時間無法配合。