【2020台灣大選】國民黨初選落敗　郭台銘：一生在逆境中求生

國民黨黨內總統初選民調結果出爐，韓國瑜壓倒性勝出，將代表國民黨參加2020總統大選。 在初選中屈居第二的鴻海集團前董事長郭台銘，昨晚（15日）再透過Facebook發文談論初選落敗。他表示，人生沒有後悔藥，他一生在逆境中求生，跳出舒適圈不為名利，是為民族和國家奮鬥。

郭台銘在初選中屈居第二。（中央社）

郭台銘表示，很多人問他輸了初選是否對參與政治後悔，但人生沒有後悔藥，他一生在逆境中求生，在他人生的最後階段，跳出舒適圈不是為了名利，更不是什麼「為了鴻海」等奇怪的傳言，而是為了民族與國家奮鬥，「為了我熱愛的中華民國，我為了實現理想並不猶豫，也勇敢去做。」

郭台銘稱，這一段不算長的經歷對他是彌足珍貴的一堂課，希望這堂課也能給大家一些啟發，那就是「無論任何時刻，人生不該氣餒，要對自己選擇負責，就算全天下的人會笑你傻，揶揄你，也不要放棄對理想的追求，一個勇者無懼的人生，不容易做，但可以努力做。」

他指出，在這90天中，自己有許多可以改進的地方，學會的是參與公共事務，需要更加的謙虛，需要更多的學習，需要更大量的傾聽，「我努力不夠，讓很多支持果凍的朋友們失望，也希望大家不要傷心難過，讓我們明天一起迎接陽光。

我以身為中華民國國民為榮，也以身為台灣人為榮，我一生努力讓中華民國以我為榮，讓台灣以我為榮。」

郭台銘在文末加上「#相信郭台銘」和「#2020Good Timing」的標籤。值得一提的是，早前有傳他若黨內初選失利，後續可能脱黨參選，但其聲明中仍未提及是否脱黨或獨立參選總統。