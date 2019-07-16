奇蹟！台消防員火場勇救男童　發現竟是8年前在救護車接生那男嬰

台灣桃園市大溪區介壽路一棟透天厝住宅發昨天（15日）發生火警，圳頂消防分隊人車趕到現場引導兩名大人下樓，並救出受困在3樓的8歲男童，現場指揮官曾國勝小隊長從住家位置，發現男童是他8年前出勤務，在救護車上為急產婦人接生的男嬰，如今已是健康強壯的小朋友，沒想到又「救」他一次，其他同事聽了也覺得稀奇，沒有人碰過這種情形，都説這應該比中樂透大獎還難。

相隔8年，消防員竟巧合救了同一男孩兩次（點圖放大）↓↓↓

消防局昨天上午8點56分接到火警報案，調派第四大隊圳頂分隊立即出動消防車及救護車前往救援，火警地點距離分隊不到500分尺，人車迅速抵達後透天厝已經冒出濃煙，隊員發現3、4樓有人求救，曾國勝小隊長除了調派隊員入室搜救，並指派其他隊員在屋外以掛梯加雙節梯引導受困的兩名大人，同時還救出一名男童，因為搶救迅速，3人只有輕微嗆傷不需送醫。

火勢熄滅後隊員記錄受困者身分，兩名大人是男童的阿公、阿嬤。小隊長曾國勝記得他曾跟著救護車出勤，就是到火警這家準備送產婦到醫院生產，當時因為婦人急產，他有高級救護員證照，就先在救護車上幫忙接生，曾國勝直覺男童就是他當年和同事接生的男嬰，求證後，眼前的男孩果然就是他8年前接生的男嬰，沒想到在這種情況下再牽起緣份。

第四大隊大隊長戴明杉表示，這次火警因為救援迅速，加上平時訓練得宜，隊員才能在第一時間立即將受困民眾救出，至於火警原因還要由火調人員進一步追查。

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