印度女子疑誤食磷化鋁毒藥致死　急救時嘴部突爆炸出火冒煙

印度阿里格爾縣（Aligarh）一名40歲的女性，因為誤食不明毒藥，被送往醫院後，醫生緊急幫她進行洗胃手術，不料在過程中這名病患的頭部發生爆炸，不只有火焰閃光，隨後還飄出陣陣白煙，讓在場的所有人都看傻了眼。

女子因誤食毒藥而爆炸！（點圖放大）↓↓↓

綜合外媒報道，這名病患黛薇（Sheela Devi）在診療室頭部爆炸的事件，發生於15日晚間，由於黛薇疑似服下有毒藥品，家人趕緊將她送往賈瓦哈爾拉爾尼赫魯醫學院（Jawahar Lal Nehru Medical College），當時醫療團隊利用「生理食鹽水」稀釋黛薇胃裏的有毒物質，沒想到當醫生準備將毒物吸出時，她的嘴裡飄出惡臭氣味，從監視錄像得知，一陣火光後，黛薇因為嘴巴發生爆炸，當場死亡。

對於黛薇的死亡意外，醫生推測，「她誤食的不明毒物可能含有磷化鋁，與胃酸進行特殊化學反應後產生高度易燃氣體，才會造成該起爆炸」，不過真正死因還要待解剖才能確定，醫生表示「這是他從業以來從來沒有遇過的事」。

當地警局負責人表示，黛薇被發現時已經處於昏迷狀態，目前的驗屍報告顯示，黛薇在被送到醫院前的確服下有毒物質，目前內臟被保留下來，準備更進一步的調查。

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