《還願》開發商赤燭沉寂139日終發聲明！但這三個疑問仍未有答案

沉寂了139日，因「習近平小熊維尼」事件爆發下架的《還願》，其開發團隊赤燭遊戲於昨（15）在Facebook發表聲明。除了與合作夥伴、玩家再次致歉外，也宣佈短期內《還願》不會以任何形式銷售、改版，或透過其他授權盈利。

也就是説《還願》短期內不會上架，不過他們也沒有把話説死：「如果大眾已能理性看待此事、也願意給赤燭與我們的合作夥伴更多信任時，團隊也會認真評估《還願》重新上線的可能性。」

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不過，通篇近800字的聲明，仍留下了三個尚未解答的問題。《數位時代》致電赤燭，他們則回應未來仍會透過Facebook來發表相關聲明，其他則不方便多做回應。

問題一：唯晶科技提告後續

唯晶科技負責《還願》在中國以外的發行，同時也是投資者。在「小熊維尼」事件爆發後，唯晶科技宣佈終止與赤燭遊戲的合作關係，並發表聲明「維護我司合法權益，要求其賠償我司的經濟損失。」

考量到負責《還願》在中國的代理商Indievent（上海橘喵信息科技有限公司），遭到中國政府以「危害國家案權及社會公共利益」吊銷營業執照，以及唯晶科技在「陸資投資資訊產業事業清冊」中，中國投資人持股比例為100%，因此後續的提告、賠償等事宜發展令人相當好奇。

問題二：聲明發布的時機點

將近4個月時間的沉默，赤燭選在7月中的時間發布聲明，為什麼是現在？

也許與《返校》電影即將上映有所關聯，2017年公視向赤燭買下IP版權共同開發電視影集，同年確認推出改編電影。由金鐘獎史上最年輕導演徐漢強執導，將是其第一部劇情長片。而《返校》首支預告也在6月推出，預計於9月20日上映。

在上映前宣傳與上映後，難免會產生與赤燭相關的追蹤報道、曝光，選在電影上映前聲明，也許也是為了未來鋪路。

問題三：赤燭遊戲的下一款遊戲？

「作為一家遊戲公司，今後我們仍會繼續創作。」聲明中這樣寫道，因此不用擔心赤燭會一蹶不振，只是下一個遊戲的製作、主題、發布都還在一片迷霧之中。若是赤燭的死忠粉絲，看來還需要等上好一段時間了。

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赤燭聲明全文：《還願》將再以任何形式銷售、改版、或授權來營利

大家好，我們是赤燭

以下三點，向各位關心赤燭的朋友們報告。

（1）四個月以來，《還願》的美術疏失，已確實對合作夥伴及赤燭自身造成難以估計的傷害，我們再次鄭重向所有相關團隊及人員致歉，也願與合作夥伴共同承擔所有損失，並且盡最大努力避免傷害繼續擴大。

（2）此事件對各方帶來的負面影響很大，合作夥伴也盡了一切努力協助赤燭處理善後。由於溝通仍在進行，六位創辦人一致同意，短期內《還願》將不會再以任何形式銷售、改版、或透過其他授權來營利，以避免造成更多不必要的誤解。

（3）經過這段時間的沉澱，已陸續有玩家及媒體朋友瞭解此事確實是製作上的疏失，而非任何蓄意行為。在未來，如果大眾已能理性看待此事、也願意給赤燭與我們的合作夥伴更多信任時，團隊也會認真評估《還願》重新上線的可能性。

為此，赤燭團隊也在這裡向所有等待至今的玩家們致歉。對不起，還請大家理解我們的決定。

這兩年，合作夥伴對赤燭在遊戲開發上的全然信賴是赤燭莫大的榮幸，團隊由衷感激。難過的是，我們最終沒能成功回應這份期待，反而讓他們承受了最多的誤解與傷害。針對此事，赤燭的責任，是再多理由也無法減輕的，我們真心感到抱歉，更不希望合作夥伴受到更多的責難。

赤燭遊戲於二〇一五年成立，這四年來，始終為了創作更好的遊戲而努力，而《還願》則是一款單純表達「因為邪教狂熱，讓真摯親情引發悲劇」的作品。我們確實因為製程上的疏失，犯了一個極為不專業的錯誤，但在發現後的幾個小時內團隊便發布了修正，並沒有任何炒作的意圖。

風波過後，許多人對《還願》的創作動機產生了各種猜測和想像，少數觀點令人遺憾，但此時的我們只能全部承擔。只希望在不久的將來，赤燭仍有機會以行動向大家證明，無論是《還願》的開發團隊或合作夥伴，都只是單純想為玩家提供一款好作品，這之中絕對沒有任何人，會希望發生這樣的意外。

作為一家遊戲公司，今後我們仍會繼續創作。

謝謝大家。

赤燭遊戲

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【本文獲「數位時代」授權轉載。】