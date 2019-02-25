《還願》恐怖之謎：1個畫面幾個彩蛋！參考真人真事令故事更逼真

繼上一次的作品《返校》獲得如浪潮般的好評後，赤燭遊戲公司的最新大作《還願》，日前終於在遊戲平台Steam上正式發售，再次掀起了驚人討論熱潮。

而在遊戲正式發售前，赤燭就已經在社群上發佈了各式詭異的預告影像及短片，悄悄釋出了非常多線索，吊盡了粉絲們的胃口。但這些線索除了用來推敲劇情之外，其中細緻年代考究也非常值得注意，寥寥數張圖、短短預告片中就暗藏了大量80年代台灣的元素，仔細對照一下當時的歷史，更會覺得這個故事好像真的就發生在身邊，切身到讓人雞皮疙瘩都起來了……

原來《還願》的氣氛之所以那麼到位，除了劇情驚悚，場景設計的巧思更是令人讚嘆，能研究的歷史元素超級多！以下就來盤點4個遊戲預告中出現的台灣80年代元素，不論是玩過《還願》或是還沒玩的人都值得一看，之後玩起來一定會更有Feel，還可以找彩蛋！

《還願》4大必知歷史冷知識（點圖閱讀）↓↓↓

+ 4 + 3 + 2

光是預告，就可以看出《還願》的時代考究就非常縝密，讓遊戲中的恐怖故事充滿濃濃的懷舊味，更貼近台灣人的生活，玩起來身歷其境更驚悚！雖然在劇情方面，《還願》的篇幅不及前作《返校》，但在畫面、音樂，以及時代考究上，可以說是十分精緻、真的很令人驚艷。

這些年代巧思，讓身處現代的玩家，就像是真的回到了1970、1980年代的台灣，體驗懷舊氛圍之餘，同時將你捲入故事，一步步揭開那看似尋常百姓家中，所隱藏的駭人真相……

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：《還願》為何會那麼恐怖？揭密玩前必知4大「歷史冷知識」！看完真的全身起雞皮疙瘩啊…】