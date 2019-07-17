【2020台灣大選．觀察】初選大勝過後　韓國瑜將要面對哪些難關？

高雄市長韓國瑜星期一（15日）在國民黨總統初選中以44.8%的高支持度取得壓倒性勝利，即將取得國民黨2020總統大選候選人資格，位列第二的郭台銘支持度僅有27.7%，其次是朱立倫的17.9%、周錫瑋的6.02%和張亞中的3.544%。 而韓國瑜即將面對5大考驗，來決定他能否成功挑戰總統蔡英文贏得勝選，依重要性和難度來排列，分別是黨內團結、黨主席、帶職參選、總統政見和副手人選。前三者與守住藍營基本盤有關，後兩者則與搶攻中間選民和淺藍、淺綠族羣有關。

韓國瑜從國民黨總統初選中脱穎而出。圖為黨內初選5名參選者。（資料圖片）

首先，如何促進黨內團結恐怕是剛贏得初選的韓國瑜最困擾的問題。主要的難題有民調位居第二的郭台銘，以及「競而不選」的王金平。而郭台銘的問題又可能是「重中之重」，郭台銘在初選結果揭曉當日原先要舉辦記者會，後來改成用書面聲明恭喜韓國瑜勝選。

台灣傳媒人黃暐瀚認為，如果郭台銘和韓國瑜的民調誤差在5%之內，郭台銘在記者會上就將「為了中華民國的未來」脱黨參選，但最終民調顯示韓國瑜大勝17%，足足差了一個朱立倫之多，讓郭台銘直接決定取消記者會。實際上郭台銘在民調進行中持續有批評黨中央的動作，因此外界一直認為他有脱黨參選的可能性。

簡言之，對於付出許多競選成本的郭台銘來説，現在處於一個「思考期」，究竟是否要「認賠殺出」又或者「脱黨參選」。隨着時間的推移，郭台銘的參選正當性會愈來愈低。假如在初選剛揭曉當日，郭台銘以質疑初選不公的方式批評黨中央，則仍然可能獲得同情票，將帶走部分泛藍的支持者。如果參選太晚，郭台銘反倒會成為分裂藍營的「罪人」。

第二個考驗則是韓國瑜和黨中央的關係，亦涉及到日後黨主席的歸屬。國民黨黨章明確規定「本黨黨員為總統時，自其就任總統之日起即兼任本黨主席」，因此日前台灣社會曾傳出國民黨有意修黨章的傳聞，突顯黨中央和韓國瑜的矛盾情結仍然存在。

此外，台灣自2000年後，在野黨挑戰執政黨總統人選全部是黨主席兼任之，只有1996年除外，當時民進黨派出彭明敏和謝長廷搭配，而時任黨主席則為施明德。由於在野黨並不像執政黨擁有豐沛的行政資源，因此如果總統候選人不是以黨主席身份兼任之，則難發揮「定於一尊」的團結功效，從黨主席擁有立法委員的提名權來説，亦能讓總統大選「母雞帶小雞」的助選光環發揮到極致，而此問題更可能演變成國民黨內部不同勢力之間的鬥爭。

第三個考驗是帶職參選。韓國瑜於初選揭曉當晚參加電視節目訪問時，重申將會帶職參選與市民朋友在一起，未來將週一到五拚市政、假日拚國政、 拚選舉。不過韓國瑜帶職參選的情況和現任總統蔡英文非常不同，由於職位屬性的不同，蔡英文帶職參選對她來説並非扣分項，甚至能成為助選的工具，而韓國瑜帶職參選的優缺點其實值得深入分析。

民眾填寫罷免韓國瑜的提議聯署書。（Facebook：台灣基進高雄黨部）

一方面，人的時間心力都是有限的，即便韓國瑜把高雄市政做好，但無法向選民證明他能成功扮演好總統的角色，因為顯然當總統的難度比當市長高。況且韓國瑜還曾因為健康問題被質疑能否擔任重責大任。但反之，假如韓國瑜無法處理好高雄市政，反倒會被質疑他能否擔任總統一職。

對韓國瑜來説，帶職參選幾乎已成為一種「原罪」，如果請假過長或辭職參選則會被説成是「落跑市長」，因此顯然對韓國瑜來説，是否帶職參選幾乎成為一種兩難處境。

但帶職參選仍然有其好處，即這個充滿爭議性的決定可令韓國瑜在傳媒版面上持續發光發熱。即便這將成為民進黨批評韓國瑜的主要説辭，但能凝聚韓粉和藍營支持者，因此韓國瑜仍然選擇帶職參選。甚至有人認為韓國瑜即便贏得2020總統大選，但仍會將高雄市長任期做到2020年5月19日，實現另一種意義上的「做好做滿」，以便展示他對於高雄人的「歉意」。

第四個考驗是總統政見。國民黨黨內初選曾舉辦三場政見發表會，但韓國瑜的政見常被外界批評為「喊口號」，顯然他的政見對於如何具體落實的規劃和細節不夠詳盡。而要競選總統的話，韓國瑜的政見必須統整形成更好的論述。以韓國瑜希望主打的「經濟牌」來説，郭台銘的政見的確較具有前瞻性，而朱立倫的政見則較為務實，若能截長補短將有望形成具有吸引力的政見。朱立倫還在初選揭曉當日表示，國民黨應該籌組藍營大智庫共同形塑能夠打敗民進黨的政見。

最後的考驗是副手人選，這將能有效擴大韓國瑜的支持羣眾。韓國瑜目前的短板普遍被外界認為是中間選民、白領階級跟年輕羣族，因此尋求理想的副手人選必須成為挑戰2020總統大選的重要考量。而在韓國瑜勝選之後，外界已經點名朱立倫、前行政院長張善政、前內政部長李鴻源都是適當的人選，顯示這個議題的確有其重要性。