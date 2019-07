【2020台灣大選】韓國瑜發文「五個感謝」　強調「Yes, We Do」

國民黨黨內總統初選民調結果出爐,韓國瑜壓倒性勝出,將代表國民黨參加2020總統大選。 韓國瑜昨日(15日)深夜在Facebook刊文,稱要以「五個感謝」來表達深重誠摯的謝意,又強調要創造「新台灣奇蹟」,「Yes, We Do. Yes, We Can.」

韓國瑜(左)將代表國民黨參加2020總統大選。(中央社)

韓國瑜以「五個感謝」為題,稱在得知初選結果的那刻開始,心中沒有喜悦、只有沈重的責任和無盡的感謝,而要感謝的實在太多,「容我以五個感謝來表達我深重誠摯的謝意。」

他表示,首先萬分感謝各位好朋友一路以來的支持與託付,讓他終於有説出「Yes, I Do!」的勇氣與決心。同時要感謝郭台銘、朱立倫等競爭對手,初選過後定當團結合作,因為「革命尚未成功、同志仍須努力」,2020要讓「無恥又無能」的民進黨下架需要攜手同行。

他指出,第三要感謝國民黨黨中央和吳敦義主席,慎之又慎的態度和力求完美的作法完成此次公平公正的初選,和民進黨為人詬病的初選民調高下立見,展現出真正實踐民主精神的高度與典範。

韓國瑜説,若當選後每週會有一半時間在高雄上班。(聯合新聞網)

承諾競選總部設在高雄 若當選會有一半時間在高雄上班

韓國瑜又指,要鄭重感謝高雄市民的支持與諒解,承諾未來除了競選總部會設在高雄、若當選後每週會有一半時間在高雄上班之外,也一定會讓長期受到中央漠視的高雄經濟建設能夠落實發展。此外,他説要感謝這一段時間許多人對他的批評和指教,稱這都是讓他有更多反省與進步的動力。

韓國瑜強調,台灣這幾年在民進黨荒腔走板的倒行逆施下,政府故步自封、社會焦慮不安、一般民眾生活越來越苦。要讓民進黨下台,只有國民黨説「Yes, I Do!」是遠遠不夠的,需要更多人説「 Yes, I Do!」為創造一個「台灣安全、人民有錢」的新台灣奇蹟,「Yes, We Do.Yes, We Can.」