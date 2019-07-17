遭英媒報道稱接受國台辦指示處理新聞　中時：惡意中傷將提告

英媒《金融時報》16日報道指台灣的旺旺中時媒體集團（下稱中時）旗下媒體公司，接受大陸國台辦指示處理新聞選材及角度。 中時在星期三（17日）發聲明強調是「惡意中傷」，國台辦亦回覆指是「無中生有，別有用心」，並批評是民進黨政府「通過外國媒體炮製謠言」。 陸委會則指對於中時是否涉嫌違反《國家安全法》，後續應由檢調機關進行調查偵辦。

陸委會表示，中共長期以來對台灣各領域進行統戰滲透及介入選舉，更伸手進入媒體、干涉新聞自主，以利傾向北京立場的候選人出線，其對外「紅色滲透」、控制媒體的模式，早已成為國際社會共同防範的目標。《金融時報》的報道正説明中共粗糙介入選舉及幹預台灣政治，正告大陸方面當局停止，並呼籲台灣媒體及各界人士認清中共對台政治野心，切勿配合。

中時發表嚴正聲明，表示將提出告訴。（網上圖片）

中時則發表嚴正聲明，強調「這是惡意中傷的假新聞！」，表明引述引用或轉述的媒體或個人，中時將一併追究責任提出告訴；

至於大陸國台辦今天傍晚以發言人馬曉光名義發布新聞稿，表示有關報道內容完全是「無中生有，別有用心」，並指這是民進黨政府「通過外國媒體炮製謠言」。是「赤裸裸的假新聞」，「近來民進黨當局和台獨勢力為了撈取選舉私利，全面煽動兩岸對抗，製造兩岸敵意，不遺餘力的打擊持不同立場的台灣媒體」。國台辦又提到，企圖箝制批評言論、製造綠色恐怖與寒蟬效應，通過外國媒體炮製謠言，「就是他們（民進黨當局）又一拙劣的政治和選舉伎倆」，認為台灣民眾不會上當。

（綜合報道）