【立法會衝擊】建制倡聘專家升級大樓保安　黃碧雲：應先處理民怨

7月1日當晚受示威者衝擊的立法會大樓，今日(11日)解除紅色警示，讓議員、秘書處職員及記者可以返回大樓工作，但僅開放部份範圍，一樓會議廳及會議室仍被封。 早上陸續有議員返回大樓，經民聯梁美芬對於能返回大樓感高興，但大樓多處被衝擊，她指不少議員辦事處的鎖匙遺失，令人感覺大樓不安全。 身兼立法會行政管理委員會會成員的民主黨黃碧雲透露，有建制派議員要求聘專家檢測及升級大樓保安，她認為政府應先回應市民訴求，解決核心問題。

立法會今日重開部分設施。（鄭榕笛攝）

民主黨議員黃碧雲表示，6樓以上辦公室樓層沒有遭到損毁，五樓的會議室、議員咖啡廳及平台花園亦開放使用。但由於一樓及2樓的會議室不開放，所有會議暫停。

身兼行管會成員的黃碧雲透露，行管會內有聲音希望藉今次修葺，邀請專家就升級大樓內的保安系統提供意見。對於有部份建制派議員憂慮再一次引發衝擊事件，不想召開會議，黃碧雲認為現時政治風暴未完結，民怨未解，林鄭政府亦未有正面回應示威者訴求，外加涉及管治問題的深層次矛盾及警民衝突等問題非一時三刻可解，「如果不處理這些核心關鍵問題，加強多少保安都沒用，玻璃可以衝爛，石牆也可鑿穿。」

牛頭角連儂牆今晨發生暴力事件，有守護連儂牆的義工被人連揮四權，黃碧雲對事件感到心痛，呼籲市民繼續用和平方式表達訴求，不願見有市民之間產生衝突，「人民與政府之間的矛盾沒有及時疏解，演變成民鬥民。」

↓↓↓ 立法會大樓受損情況 ↓↓↓