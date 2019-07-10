【立法會衝擊】浸聯會倡了解「暴徒」：從訴求看　他們是無力一群

立法會大樓在7月1日被要求撤回修訂《逃犯條例》的示威者衝擊中，多處受破壞。 香港浸信會聯會會長羅慶才牧師日前（8日）再在網上發文，指衝擊和破壞立法會的人被形容為「暴徒」，「但從他們所表達的訴求看，他們是無力的一群」，他認為，教會首要做的不是衝前譴責，而是要了解和為他們發聲，「與他們同行」。

香港浸信會聯會會長羅慶才牧師認為要了解「暴徒」，「從他們所表達的訴求看，他們是無力的一群」。（截圖自香港浸信會聯會網站）

羅慶才發表題為《要了解，不要譴責》的文章，評論立法會衝擊，指作為信仰群體，不應急於譴責事件和參與的人，因為他們需要的，不是譴責，而是了解。他反問，「他們都是成年人，難道他們不知道作這事是錯的嗎？難道他們不知道要為這行為負上刑責嗎？如果他們像某些人所言的是為發洩，難道沒有更好，更安全的方式嗎？所有譴責他們的人，有想過他們為何明知不應該，卻仍然作這事？」

羅慶才認為， 此刻教會應該扮演的角色，是沒有割席、為人求情的「代求者」，不是審判官，他指，衝擊和破壞立法會的人被形容為「暴徒」，「但從他們所表達的訴求看，他們是無力的一群」。

羅慶才認同示威者的破壞是有選擇性和針對性，要破壞的是那些象徵壓制人民心願的權力象徵，而非傷害別人，「更何況，他們所為之抗爭、流血的，是他們的將來！他們要從掌權者手奪回話語權，能夠掌握自己的命運」。他覺得單單形容他們所作的是「暴行」或受「外部勢力」的操控，只是把問題用修辭掩蓋，並沒有正視問題。

羅慶才相信，示威者的無力也是香港大多數市民所感到的無力，作為教會，首要的不是衝前譴責他們，而是要了解和為他們發聲，「他們看不見前景是甚麼，教會就需要扶持他們，與他們同行」。

香港浸信會聯會上月初亦曾發聲明反對修例，指《逃犯條例》修訂影響深遠，又引用《聖經》比喻香港現況是「刀劍快將臨到」，若「守望者卻沒有發出警告，導致人滅亡的話，上帝就要向他追討流人血的罪。」