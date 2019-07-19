成都秋雨教會逃亡信徒獲台延長簽證　陸委會：助申請赴美庇護

7月初，自稱是四川成都秋雨聖約歸正教會成員而受到迫害的廖姓基督徒一家六口，持旅遊簽證入境台灣，希望留台期間能找到第三地獲得政治庇護。原簽證期限只有15天，期限到昨天（18日）為止。 據台媒《自由時報》消息，陸委會副主委邱垂正19日表示，政府已同意以專案延長3個月的簽證，以協助廖姓一家完成赴美庇護的申請。

廖強（右）與女兒任瑞婷（左）。（美聯社）

信徒廖強日前受訪表示，「美國對華援助協會」（China Aid）創辦人傅希秋牧師已經向美國國會遞交擔保他們的信件，希望他們一家能順利赴美。他16日向移民署申請延長簽證，希望台灣政府能延長其居留時間，直至庇護申請通過為止。

報道稱，秋雨教會最早起源於2005年在創辦人王怡家中聚會，正式成立於2008年。中國大陸近年宗教政策緊縮，並在 2018年2月開始實施修訂版「宗教事務條例」，要求宗教活動場所必須經過登記批准。

去年12月，創會牧師王怡因煽動顛覆國家政權罪而被刑事拘留。（資料圖片）

去年12月9日，王怡主持的秋雨教會遭官方打壓，100多名成員被拘押問話，他也在同月14日被批准逮捕。包括王怡在內，目前秋雨教會有5人被拘禁。

王怡的律師張培鴻本月17日曾在Facebook發文表示，王怡涉及煽動顛覆國家政權罪和非法經營罪兩項罪名，他17日到成都看守所申請會見王怡，接待人員稱沒有此人，他至今仍然未能與王怡見到面。

（綜合報道）