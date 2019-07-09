成都秋雨教會基督徒一家六口逃亡台灣　盼前往第三國

日前，自稱是四川成都秋雨聖約歸正教會成員而受到迫害的廖姓基督徒一家六口，入境台灣後尋求政治庇護。他們呼籲台灣政府讓他們延長在台停留時間，幫助他們順利前往第三地。

廖強（右）與女兒任瑞婷（左）。（美聯社）

成都秋雨聖約歸正教會基督徒廖強一家六口以自由行方式，7月1日前往泰國，再由泰國專機於4日抵達台灣。

去年12月，成都的秋雨聖約會的100多名成員被拘留，其中約半數很快獲釋，但有54人被關押了數天到數月不等。而教會牧師王怡等5人目前仍然未被釋放。

廖強8日表示，他之所以決定舉家逃離中國大陸，是擔心收養的3歲殘疾兒「小文」被抓走，因為教會中已經有其他家庭和收養兒被拆散。

廖強的妻子出示了政府核發的收養登記證並說，他們取得合法收養權將近兩年。小文一出生右手臂長了一個腫瘤，被遺棄在派出所門口，後來被送往北京的醫院化療20幾次，再被送往孤兒院。廖強家在小文1歲多時收養了他。

廖强表示家门口常遭24小时监控。（網絡圖片）

廖強表示，他們應該是秋雨聖約教會去年遭迫害後，第一個逃出的家庭。

廖強說，他們知道台灣沒有難民法，不想為難台灣政府，希望透過美國基督教組織協助，輾轉到美國等第三地，尋求政治庇護，企盼台灣政府能給他們多一點停留的時間，等相關手續辦好他們就會離開台灣。

廖強稱，秋雨教會官方掌握約300個名單，這些教徒幾乎都有被抓、被騷擾、被監控、被軟禁的情況。廖強說，他的家門前經常有派出所派來的社區人員對他們進行24小時監視，多的時候甚至有十幾、二十幾人盯著他們一家。

廖強表示，警方試圖迫使他簽署一份聲明，譴責教會，但他拒絕了。他說：「如果我們的長老決定解散教會，那麼我可以接受，但你不能說這（教會）是邪惡或非法的。」

此外，任瑞婷還表示，在成都有針對成人再教育的 「法治中心」。任瑞婷說：「裡面房間就跟宿舍一樣，一間一間……各種硬的東西都用『軟包』包起來，怕你在裡面發瘋要自殺，每天有固定放風、放飯時間。去年12月事發第一個星期，就有很多神學院學生、大學生被抓到那裡做筆錄後被遣返回家，還有人被沒收身分證。」任瑞婷還稱，有學生在法治中心想做「飯前禱告」被禁止，後來他們一起禁食抗議、禁食禱告，才爭取到一點空間。

針對廖強一家人表明逃亡台灣，台灣方面表示，尚未接獲相關陳情。台灣移民署發言人鐘景琨8日說：「我們必須要等到他提出來，具體個案了解看看，再做處理。」

任瑞婷仍希望有朝一日能回到家鄉：「有一天中國開放了，我們會回去。無論是五年、十年，我們最終會回到上帝希望我們服事的地方。」

（綜合報道）